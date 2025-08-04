Константин Клюшев: "Цели обогнать "Крылья" в турнирной таблице не стоит"

После матча со "Спартаком" (1:1) новый генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев поделился мнением о матче, а также рассказал о целях команды и новых трансферах.
— Расскажите, как проходила передача дел от Алексея Власова вам?
— Супер конструктивно, позитивно. Было достаточно большое количество времени для того, чтобы обсудить все нюансы, погрузиться во все процессы. Ему огромная благодарность, и могу еще раз повторить, что это максимально правильный подход с точки зрения перехода генерального директора.
— А какие задачи поставило руководство на сезон?
— Топ-8, она самая простая. Цели обогнать "Крылья" в турнирной таблице не стоит, мы достаточно уважительно относимся друг к другу. В целом, у нас доброе соседство, нет такого, что мы топим друг друга.
— Планируются еще усиления? Да, подписали Гудиева и Хосонова, но чувствуется нехватка игроков. Вы так не считаете?
— Однозначно, мы знаем и видим эти проблемы. Обсуждаем все на регулярной основе с тренерским штабом и спортивным директором. Но мы находимся в таком ситуации, что "Акрон" — самый эффективный клуб не с самым высоким бюджетом. В целом конфигурация не поменялась в этом сезоне, и мы понимаем, что должны подходить к трансферам ответственно. Для нас важен не только аспект качества игрока, но и финансовая составляющая сделки. На текущий момент таких игроков, которых мы можем себе позволить, особенно с российским паспортом, не так много на рынке — поэтому действуем точечно.
— Что можете сказать о матче?
— Игра суперинтересная, точно не заслуживали поражения. На мой взгляд, отличная игра нашей команды, ребятам большое спасибо за то, что не опустили руки.
— Не было вопросов к судейству?
— Никаких вопросов. Мне кажется, все было адекватно.
— В моменте с первым пенальти была неразбериха, кто бьет. Будет ли какая-то проработка этого вопроса?
— Безусловно, этот момент уже поднимался тренерским штабом после игры. Думаю, все наладится.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.