Константин Клюшев: "Цели обогнать "Крылья" в турнирной таблице не стоит"

После матча со "Спартаком" (1:1) новый генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев поделился мнением о матче, а также рассказал о целях команды и новых трансферах.

— Расскажите, как проходила передача дел от Алексея Власова вам?

— Супер конструктивно, позитивно. Было достаточно большое количество времени для того, чтобы обсудить все нюансы, погрузиться во все процессы. Ему огромная благодарность, и могу еще раз повторить, что это максимально правильный подход с точки зрения перехода генерального директора.

— А какие задачи поставило руководство на сезон?

— Топ-8, она самая простая. Цели обогнать "Крылья" в турнирной таблице не стоит, мы достаточно уважительно относимся друг к другу. В целом, у нас доброе соседство, нет такого, что мы топим друг друга.

— Планируются еще усиления? Да, подписали Гудиева и Хосонова, но чувствуется нехватка игроков. Вы так не считаете?

— Однозначно, мы знаем и видим эти проблемы. Обсуждаем все на регулярной основе с тренерским штабом и спортивным директором. Но мы находимся в таком ситуации, что "Акрон" — самый эффективный клуб не с самым высоким бюджетом. В целом конфигурация не поменялась в этом сезоне, и мы понимаем, что должны подходить к трансферам ответственно. Для нас важен не только аспект качества игрока, но и финансовая составляющая сделки. На текущий момент таких игроков, которых мы можем себе позволить, особенно с российским паспортом, не так много на рынке — поэтому действуем точечно.

— Что можете сказать о матче?

— Игра суперинтересная, точно не заслуживали поражения. На мой взгляд, отличная игра нашей команды, ребятам большое спасибо за то, что не опустили руки.

— Не было вопросов к судейству?

— Никаких вопросов. Мне кажется, все было адекватно.

— В моменте с первым пенальти была неразбериха, кто бьет. Будет ли какая-то проработка этого вопроса?

— Безусловно, этот момент уже поднимался тренерским штабом после игры. Думаю, все наладится.