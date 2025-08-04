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Футбол Спорт

Константин Клюшев: "Цели обогнать "Крылья" в турнирной таблице не стоит"

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После матча со "Спартаком" (1:1) новый генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев поделился мнением о матче, а также рассказал о целях команды и новых трансферах.

— Расскажите, как проходила передача дел от Алексея Власова вам?

— Супер конструктивно, позитивно. Было достаточно большое количество времени для того, чтобы обсудить все нюансы, погрузиться во все процессы. Ему огромная благодарность, и могу еще раз повторить, что это максимально правильный подход с точки зрения перехода генерального директора. 

— А какие задачи поставило руководство на сезон? 

— Топ-8, она самая простая. Цели обогнать "Крылья" в турнирной таблице не стоит, мы достаточно уважительно относимся друг к другу. В целом, у нас доброе соседство, нет такого, что мы топим друг друга. 

— Планируются еще усиления? Да, подписали Гудиева и Хосонова, но чувствуется нехватка игроков. Вы так не считаете? 

— Однозначно, мы знаем и видим эти проблемы. Обсуждаем все на регулярной основе с тренерским штабом и спортивным директором. Но мы находимся в таком ситуации, что "Акрон" — самый эффективный клуб не с самым высоким бюджетом. В целом конфигурация не поменялась в этом сезоне, и мы понимаем, что должны подходить к трансферам ответственно. Для нас важен не только аспект качества игрока, но и финансовая составляющая сделки. На текущий момент таких игроков, которых мы можем себе позволить, особенно с российским паспортом, не так много на рынке — поэтому действуем точечно. 

— Что можете сказать о матче? 

— Игра суперинтересная, точно не заслуживали поражения. На мой взгляд, отличная игра нашей команды, ребятам большое спасибо за то, что не опустили руки. 

— Не было вопросов к судейству? 

— Никаких вопросов. Мне кажется, все было адекватно. 

— В моменте с первым пенальти была неразбериха, кто бьет. Будет ли какая-то проработка этого вопроса? 

— Безусловно, этот момент уже поднимался тренерским штабом после игры. Думаю, все наладится.

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