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Футбол Спорт

Роберто Фернандес: "Мы не заслуживали поражения и играли в свой футбол"

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После матча со "Спартаком" (1:1) боливийский левый защитник "Акрона" Роберто Фернандес поделился мыслями об игре своей команды, рассказал о словах главного тренера в перерыве и потенциальном трансфере из "Боливара".

— После первого тайма "Спартак" остался в меньшинстве, вы создавали моменты, но игра закончилась вничью. Что не получилось?

— У нас были возможности забить гол, но мы не были в настолько конкретных ситуациях, хоть и смогли реализовать свои моменты. "Спартак" остается "Спартаком", даже если они играют в меньшинстве — это команда высокого класса со своими игроками. Они ставят свой футбол, и как итог все закончилось ничейным результатом. 

— Что сказал главный тренер в перерыве? 

— Тедеев сказал: "Несмотря на удаление — это еще не победа, нам нужно заслужить свое, нам нужно выходить и играть до конца, давить их и стараться забить и реализовать свои моменты". В конце мы пропустили, и если бы они выиграли, я считаю, это было бы незаслуженно, мы не заслуживали поражения и играли в свой футбол. 

— Стефан Лончар сегодня не забил пенальти. Как он?

— Вся команда его поддержала, это нормально, прежде всего, мы единое целое, мы команда. Если брать момент, что был в прошлом туре, когда Дзюба тоже не забил пенальти, конечно, это разные ситуации. Он взял и пробил, кто не бьет, тот не ошибается, поэтому такое происходит, и нам нужно двигаться дальше. 

— В СМИ ходят слухи, что тольяттинцы заинтересованы в защитнике сборной Боливии и "Боливара" Йомаре Роше. Ты держишь связь с игроком, потому что ты как будто связующее звено в трансфере? 

— На самом деле я не контактировал ни с кем, но я был бы очень рад, если бы к нам пришел еще один боливиец. 

— На этой неделе вы обыграли в кубке "Балтику", за которую ты ранее выступал. Успел пообщаться с ребятами? 

— Да, конечно, я поговорил со своими бывшими партнерами, поздоровался с ними, был рад их увидеть, и, конечно же, я их также поздравил с отличным началом чемпионата.

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