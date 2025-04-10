В Самаре 20-летний водитель затонированной "восьмерки" возил пассажиров на капоте

Госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности 20-летнего самарца, перевозившего людей на капоте автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Нарушителя нашли в процессе мониторинга интернета.

Как сообщили правоохранители, вечером 7 апреля водитель ВАЗ-2108, двигаясь по ул. 22 партсъезда, перевозил пассажиров "вне кабины транспортного средства". Конкретнее — на капоте "восьмерки".

Полиция вычислила нарушителя и доставила его в отделение. Там на него составили три административных протокола: "Перевозка людей вне кабины автомобиля", "Нарушение правил буксировки", "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств)".