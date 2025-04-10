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Финансы Экономика и бизнес

Каждый второй житель ПФО готов потратить до 50 000 рублей на стройматериалы

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У жителей ПФО запланированный бюджет на товары для строительства в текущем году в среднем составляет около 110 663 рублей. Наиболее востребованными категориями товаров являются: краски и лаки (20%), сантехника (20%) и дерево (14%). К таким результатам пришли эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, опросившие 10 тыс. россиян старше 18 лет.

Опрос показал, что 21% респондентов покупают стройматериалы несколько раз в год. Обычно это связано с улучшением жилья или строительством. 22% приобретают материалы один-два раза в год — под сезонные или крупные работы. Еще 23% делают это раз в два-три года, при необходимости.

Большинство жителей ПФО (52%) назвали ремонт квартиры самой распространенной причиной покупки строительных материалов. Следом идет обустройство загородного дома или дачи (29%). Гораздо реже материалы приобретаются для теплиц (10%), бань (5%) или других хозяйственных построек (2%).

Среди самых популярных категорий стройматериалов лидируют краски и лаки — их покупают 20% опрошенных. Столько же сантехника: трубы, аксессуары и комплектующие указали 20% респондентов. На третьем месте — дерево, его отметили 14% участников опроса. Также часто покупают отделочные материалы (13%), цемент и гипс (7%), и герметики (6%).

Какие категории стройматериалов вы чаще всего приобретаете?

Категория

Доля респондентов, %

Краска и лак

20%

Сантехника — трубы, аксессуары, компоненты

20%

Дерево

14%

Отделочные — полимерные, цементные, природные, керамические

13%

Вяжущие — цемент, гипс, известь

7%

Герметики — мастики, прокладки

6%

Тепло и звукоизоляция — полимеры, минеральные волокна, стекло

3%

Стеновые — кирпич, газоблоки, пеноблоки, керамзитоблоки, железобетонные блоки

3%

Кровельные покрытия — шифер, рубероид, черепица, битум

3%

Металл

3%

Наполнители — бетон, гравий

2%

Более половины (52%) респондентов готовы потратить на покупку стройматериалов до 50 000 рублей. Ещё 20% планируют от 50 001 до 100 000 рублей, от 100 001 до 300 000 рублей — 7% опрошенных. Крупные вложения — от 300 000 рублей и выше — готовы выделить 6% участников. Средняя сумма на покупку материалов для строительства составила 110 663 рубля.

"Весна — традиционно активный период для строительства и ремонта. Авито представляет собой площадку с огромной аудиторией для DIY. Строительство и ремонт — одна из самых популярных категорий на Авито. Оборот товаров в категории увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом, а аудитория категории насчитывает 20 миллионов пользователей ежемесячно. Для профессиональных продавцов у нас создана вся необходимая инфраструктура. При этом доля новых товаров в категории составляет 90%, а покупатели ценят Авито за возможность пообщаться с продавцом напрямую и полагаются на экспертность продавца при ремонте и стройке любой сложности", — комментирует Андрей Колпаков, руководитель направления "Стройка и ремонт" на Авито.

Какую сумму вы готовы потратить на покупку стройматериалов в этом году?

Сумма

Доля респондентов, %

До 50 000 рублей

52%

От 50 001 до 100 000 рублей

20%

От 100 001 до 300 000 рублей

7%

От 300 001 до 500 000 рублей

3%

От 500 001 рублей до 1 000 000 рублей

2%

Более 1 000 000 рублей

1%

При выборе стройматериалов покупатели в первую очередь ориентируются на качество и стоимость. Эти параметры важны для 69% и 65% респондентов соответственно. Доставка также имеет значение: 28% отметили ее доступность и удобство при получении товара. Еще 28% обращают внимание на сезонные скидки и акции, а 22% — на удобство поиска нужных позиций.

Какие факторы наиболее важны для вас при выборе стройматериалов?

Фактор

Доля респондентов, %

Качество

69%

Цена

65%

Доступность доставки

28%

Сезонные акции и скидки

28%

Удобство поиска и выбора

22%

Отзывы покупателей

20%

Бренд и его репутация

12%

Более трети (37%) участников опроса замечают рекламу стройматериалов на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Реклама в соцсетях интересует 18% опрошенных, а на цифровых экранах в магазинах и пунктах выдачи — 13%.

Гид потребителя

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