Каждый второй житель ПФО готов потратить до 50 000 рублей на стройматериалы

У жителей ПФО запланированный бюджет на товары для строительства в текущем году в среднем составляет около 110 663 рублей. Наиболее востребованными категориями товаров являются: краски и лаки (20%), сантехника (20%) и дерево (14%). К таким результатам пришли эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, опросившие 10 тыс. россиян старше 18 лет.
Опрос показал, что 21% респондентов покупают стройматериалы несколько раз в год. Обычно это связано с улучшением жилья или строительством. 22% приобретают материалы один-два раза в год — под сезонные или крупные работы. Еще 23% делают это раз в два-три года, при необходимости.
Большинство жителей ПФО (52%) назвали ремонт квартиры самой распространенной причиной покупки строительных материалов. Следом идет обустройство загородного дома или дачи (29%). Гораздо реже материалы приобретаются для теплиц (10%), бань (5%) или других хозяйственных построек (2%).
Среди самых популярных категорий стройматериалов лидируют краски и лаки — их покупают 20% опрошенных. Столько же сантехника: трубы, аксессуары и комплектующие указали 20% респондентов. На третьем месте — дерево, его отметили 14% участников опроса. Также часто покупают отделочные материалы (13%), цемент и гипс (7%), и герметики (6%).
Какие категории стройматериалов вы чаще всего приобретаете?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
Краска и лак
|
20%
|
Сантехника — трубы, аксессуары, компоненты
|
20%
|
Дерево
|
14%
|
Отделочные — полимерные, цементные, природные, керамические
|
13%
|
Вяжущие — цемент, гипс, известь
|
7%
|
Герметики — мастики, прокладки
|
6%
|
Тепло и звукоизоляция — полимеры, минеральные волокна, стекло
|
3%
|
Стеновые — кирпич, газоблоки, пеноблоки, керамзитоблоки, железобетонные блоки
|
3%
|
Кровельные покрытия — шифер, рубероид, черепица, битум
|
3%
|
Металл
|
3%
|
Наполнители — бетон, гравий
|
2%
Более половины (52%) респондентов готовы потратить на покупку стройматериалов до 50 000 рублей. Ещё 20% планируют от 50 001 до 100 000 рублей, от 100 001 до 300 000 рублей — 7% опрошенных. Крупные вложения — от 300 000 рублей и выше — готовы выделить 6% участников. Средняя сумма на покупку материалов для строительства составила 110 663 рубля.
"Весна — традиционно активный период для строительства и ремонта. Авито представляет собой площадку с огромной аудиторией для DIY. Строительство и ремонт — одна из самых популярных категорий на Авито. Оборот товаров в категории увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом, а аудитория категории насчитывает 20 миллионов пользователей ежемесячно. Для профессиональных продавцов у нас создана вся необходимая инфраструктура. При этом доля новых товаров в категории составляет 90%, а покупатели ценят Авито за возможность пообщаться с продавцом напрямую и полагаются на экспертность продавца при ремонте и стройке любой сложности", — комментирует Андрей Колпаков, руководитель направления "Стройка и ремонт" на Авито.
Какую сумму вы готовы потратить на покупку стройматериалов в этом году?
|
Сумма
|
Доля респондентов, %
|
До 50 000 рублей
|
52%
|
От 50 001 до 100 000 рублей
|
20%
|
От 100 001 до 300 000 рублей
|
7%
|
От 300 001 до 500 000 рублей
|
3%
|
От 500 001 рублей до 1 000 000 рублей
|
2%
|
Более 1 000 000 рублей
|
1%
При выборе стройматериалов покупатели в первую очередь ориентируются на качество и стоимость. Эти параметры важны для 69% и 65% респондентов соответственно. Доставка также имеет значение: 28% отметили ее доступность и удобство при получении товара. Еще 28% обращают внимание на сезонные скидки и акции, а 22% — на удобство поиска нужных позиций.
Какие факторы наиболее важны для вас при выборе стройматериалов?
|
Фактор
|
Доля респондентов, %
|
Качество
|
69%
|
Цена
|
65%
|
Доступность доставки
|
28%
|
Сезонные акции и скидки
|
28%
|
Удобство поиска и выбора
|
22%
|
Отзывы покупателей
|
20%
|
Бренд и его репутация
|
12%
Более трети (37%) участников опроса замечают рекламу стройматериалов на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Реклама в соцсетях интересует 18% опрошенных, а на цифровых экранах в магазинах и пунктах выдачи — 13%.
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