ОТП Банк — победитель премии Frank Contact Centers Award 2025 в номинации "Эффективное решение вопросов в одно касание в чате"

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты третьей волны исследования банковских контакт-центров и объявила победителей Frank Contact Centers Award 2025. По итогам комплексного анализа ОТП Банк признан лучшим в номинации "Эффективное решение вопросов в одно касание в чате".

В ходе исследования, проведенного при поддержке компании Naumen, ведущего российского разработчика решений для контакт-центров и управления клиентским опытом, аналитики Frank RG изучили более 200 бизнес-показателей, провели опросы 5800 сотрудников и 2000 клиентов, выполнили 480 тестирований чат-ботов и 30 нейротестирований пользователей, а также организовали 20 глубинных интервью с экспертами рынка.

В результате контакт-центр ОТП Банк продемонстрировал лучшую результативность при решении вопросов в чате мобильного приложения при первом обращении в одно касание. В 80% случаев вопрос клиента решается сразу, без дополнительных обращений в офис.

Согласно данным Frank RG, клиенты стали чаще решать вопросы через текстовые каналы: доля обращений в чаты выросла с 28% до 32%. При этом 59% клиентов выбирают чат в мобильном приложении для решения своих вопросов, что на 10 процентных пунктов выше показателя прошлого года.

ОТП Банк продолжит развивать технологии дистанционного обслуживания, делая взаимодействие с клиентами еще более удобным и эффективным.