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ФНС России и Сбер продолжат совместно развивать применение ИИ при обслуживании граждан и бизнеса

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФНС России и Сбер заключили соглашение о технологическом сотрудничестве и обмене опытом в области информационных технологий на конференции ЦИПР. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов и заместитель руководителя Налоговой службы Андрей Бударин.

В рамках сотрудничества стороны планируют совершенствовать качество предоставления государственных услуг гражданам и организациям, оптимизировать взаимодействие органов государственной власти и общества на цифровой платформе с использованием искусственного интеллекта, а также развивать совместный ИТ-ландшафт.

"У Сбера большой опыт разработки и реализации цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. ФНС России — одно из самых технологически продвинутых ведомств в России. Мы говорим на одном языке, наша общая задача — развить оптимальные инструменты для бесшовного взаимодействия наших клиентов с ФНС России и автоматизировать рутинные процессы", — сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.

Андрей Бударин в свою очередь отметил, что Служба прошла большой путь в части цифровой трансформации внутренних процессов и сервисов по взаимодействию с организациями и органами государственной власти. Это привело к значительной миграции взаимодействия с налогоплательщиками в цифровое пространство.

"ФНС России уже более пяти лет развивается в парадигме того, что элементы налогового администрирования, предусматривающие взаимодействие, переносятся в ту среду, где удобно налогоплательщикам. Для нас представляет большой интерес совместное развитие ИТ-ландшафта с кредитными организациями. Благодаря этому Служба может бесшовно, быстро, удобно и на качественно новом уровне взаимодействовать с подавляющим большинством экономически активных граждан по налоговым вопросам в банковской среде. Технологическое партнерство также открывает и многие другие перспективы, которые могут сократить финансовые и временные издержки всех сторон. Сбер — наш исторический партнер в реализации проектов", — добавил Андрей Бударин.

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