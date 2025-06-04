Каждый четвертый платеж россияне совершают альтернативными методами

Эксперты СберАналитики провели исследование и выяснили, что за год объемы платежей альтернативными методами в России выросли на 16%. Данные были представлены на собственной сессии Сбера "Технологии: от визионерства к реальности" в ходе XI Международного форума бизнеса и власти "Неделя Российского Ритейла — 2025".

К альтернативным методам оплаты эксперты отнесли "оплату улыбкой", QR-кодом или смартфонами с помощью NFC.В 2024 году доля таких платежей по объему составляла в целом по стране около 20%, а к 2025 году выросла до 23% от общего объема. Чаще всего "оплату улыбками", QR-кодом или устройствами выбирают москвичи, жители Свердловской области, Татарстана и Ханты-Мансийска.

Пока самыми популярными из альтернативных способов оплаты остаются оплата QR-кодом и смартфонами с помощью NFC — их доли составляют соответственно 13,5% и 9,2%. При этом оплата QR-кодом в 2025 году больше всего выросла по сравнению с январем-апрелем 2024 года. Рост составил 30%, оплата NFC осталась на сопоставимом уровне.

Альтернативные способы оплаты в 2025 году предпочитают жители столичной агломерации: в Московской области — 25%, в Москве — 24,6%. Не отстают и регионы: в Свердловской области — 24,3%, в Республике Татарстан — 24,5%, а Ханты-Мансийский автономный округ занимает пятую позицию с показателем 24,4%.

В сегменте QR-кодов наиболее активны Москва (16,1%), Кабардино-Балкария (16%), Московская область (15,6%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (15,5%). Среди оплаты смартфоном в одно касание лидирует Дальний Восток: Сахалинская область (13%), Чукотский автономный округ (12,9%), Приморский и Камчатский край (11,4%).

Альтернативные способы оплаты наиболее активно используют люди от 18 до 44 лет. У них на данный способ оплаты приходится больше четверти объема трат. QR-код чаще выбирает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет: этот способ занимает у них около 16% от общих трат. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет демонстрируют наибольшую долю расходов через оплату с помощью NFC — около 12%.

Мужчины чаще используют альтернативные методы оплаты — их доля составляет 26%, против 19% у женщин. Особенно активно мужчины оплачивают покупки через устройства.

Исследование подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов".

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 110 млн покупателей и 7 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.