16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 4 млн руб. мелочью принесли в банки жители Самарской области Банки начали интеграцию с новым российским мессенджером Наталья Рощина: "Карьера превратится в череду коротких миссий и проектов" РСХБ получил награду конкурса "Лучшая банковская программа для МСП" Каждый четвертый платеж россияне совершают альтернативными методами

Банки Финансы

Более 4 млн руб. мелочью принесли в банки жители Самарской области

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области подведены итоги всероссийской акции "Монетная неделя", которая проходила с 7 по 19 апреля. Жители региона в течение двух недель сдавали накопившиеся монеты в банках-участниках акции. В итоге было сдано более 871 тыс. монет. Общая сумма составила более 4 млн руб. — это на 25% больше, чем в осеннюю акцию 2024 года.

Граждане возвращали мелочь всех имеющихся в обращении номиналов, но чаще всего встречались монеты 2, 5 и 10 рублей. Банки зачисляли эти деньги на счета клиентов, либо обменивали на банкноты. Некоторые кредитные организации в качестве поощрения выдавали памятные монеты.

"Акция "Монетная неделя" стала уже традиционной. Радует, что жители региона активно участвуют в ней, помогают возвращать монеты в оборот. Это очень важно для торгово-сервисных предприятий, которым нужны даже самые мелкие номиналы", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6