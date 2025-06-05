Более 4 млн руб. мелочью принесли в банки жители Самарской области

В Самарской области подведены итоги всероссийской акции "Монетная неделя", которая проходила с 7 по 19 апреля. Жители региона в течение двух недель сдавали накопившиеся монеты в банках-участниках акции. В итоге было сдано более 871 тыс. монет. Общая сумма составила более 4 млн руб. — это на 25% больше, чем в осеннюю акцию 2024 года.

Граждане возвращали мелочь всех имеющихся в обращении номиналов, но чаще всего встречались монеты 2, 5 и 10 рублей. Банки зачисляли эти деньги на счета клиентов, либо обменивали на банкноты. Некоторые кредитные организации в качестве поощрения выдавали памятные монеты.

"Акция "Монетная неделя" стала уже традиционной. Радует, что жители региона активно участвуют в ней, помогают возвращать монеты в оборот. Это очень важно для торгово-сервисных предприятий, которым нужны даже самые мелкие номиналы", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.