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НОВИКОМ присоединил предприятия Ростеха к программе "Развитие"

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подключил к мотивационной программе "Развитие" ряд предприятий Госкорпорации, среди которых научно-производственное предприятие "Полет". Подписание соглашений состоялось в рамках крупнейшей в стране конференции по цифровой экономике "Цифровая индустрия промышленной России".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Наиболее ценным ресурсом высокотехнологичных предприятий промышленности сегодня являются квалифицированные научно-технические кадры. Сотрудничество с НОВИКОМом по программе "Развитие" поможет руководству организаций Ростеха привлекать специалистов в команду и выстраивать с ними долгосрочное сотрудничество.

"Развитие" — это эффективный HR-инструмент, разработанный НОВИКОМом и Госкорпорацией Ростех в 2022 году. Руководство предприятий, подключенных к программе, может выбирать сотрудников, которым станут доступны максимально выгодные условия по кредитным продуктам банка, включая ипотеку.

"Миссия НОВИКОМа — способствовать развитию российской промышленности высоких технологий. И этого не достичь без квалифицированных кадров. Программа "Развитие" мотивирует профессионалов приходить на наши партнерские предприятия и работать там долгие годы. Это наш вклад в укрепление кадрового потенциала и в достижение технологического лидерства страны", — подчеркнул заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

В настоящий момент к программе "Развитие" подключено более 248 предприятий, а сумма выданных кредитов превышает 6,6 млрд рублей. Стать участниками программы могут молодые специалисты, наставники, победители внутрикорпоративных и отраслевых соревнований, ветераны СВО, многодетные родители и другие льготные категории.

Ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит со 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде на площадке "Нижегородская ярмарка". Стратегическим партнером форума традиционно выступает Госкорпорация Ростех.

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