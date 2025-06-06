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НОВИКОМ собрал экспертов по инновационным финансовым инструментам на ЦИПР

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) провел панельную дискуссию в рамках прошедшей в Нижнем Новгороде десятой юбилейной конференции ЦИПР-2025. Тема мероприятия — "Новые финансовые инструменты — катализатор технологического роста".

Фото: предоставлено Новикомбанком

В дискуссии приняли участие представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Московского венчурного фонда, аналитического центра "Форум" и руководители крупных предприятий. Они обсудили состояние и перспективы отечественного рынка токенизированных финансовых инструментов.

Модератор мероприятия Мария Юргелас, управляющий директор Управления развития секторов экономики и цифровой трансформации РСПП, привела статистику развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). По данным Банка России, на июнь 2025 года в России уже произведено более 1 600 выпусков ЦФА, общий объем размещений превысил 800 млрд рублей, а к концу года данный показатель может достигнуть 1 трлн рублей.

Директор департамента организации финансирования на рынке капитала НОВИКОМа Станислав Полищук в своем докладе подтвердил, что рынок ЦФА в России активно развивается, как в количественном выражении — объем рынка, число эмитентов и инвесторов, так и в качественном отношении, когда появляются новые гибридные ЦФА, открывающие дополнительные возможности для бизнеса в части расчетов. Спикер банка отметил важность дальнейшей работы по совершенствованию законодательства в области ЦФА, включая вопросы в области налогового учета для предприятий реального сектора экономики. НОВИКОМ активно включен в работу по развитию регуляторной среды рынка: ряд инициатив банка уже принят в работу законодателями.

Тот факт, что развивающийся рынок цифровых активов требует создания актуальной законодательной базы, подтвердили и другие участники сессии. О направлениях совершенствования регулирования и механизмах защиты прав участников сделок говорила исполнительный директор аналитического центра "Форум" Екатерина Голуб. По ее словам, регуляторный арбитраж между ЦФА и ценными бумагами позволяет успешно развивать ЦФА при условии устранения ряда имеющихся ограничений.

В целом, сегодня ЦФА и другие токенизированные инструменты рассматриваются как способ привлечения доступного финансирования, мера поддержки промышленности и развития предпринимательства. О конкретных кейсах использования ЦФА в интересах реального сектора экономики рассказал в ходе дискуссии генеральный директор ООО "Лайтхаус" Денис Иорданиди.

Актуальным способом привлечения средств для реализации инновационных проектов также является венчурное финансирование. По словам генерального директора Московского венчурного фонда Юлии Поволоцкой, ЦФА — это инструмент для зрелых компаний с кредитной историей, но для раннего этапа развития значимым источником финансирования выступают венчурные инвестиции.

Гид потребителя

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