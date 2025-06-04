Цифровой прорыв: Сбер представил инновационные технологии для государства, бизнеса и общества на конференции ЦИПР

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) Сбер и его партнёры представили технологические сервисы и решения, которые меняют жизнь людей, бизнеса и целых отраслей экономики.

Ключевая технология, представленная на стенде Сбера — нейросетевая модель GigaChat 2.0, которая позволяет людям, компаниям и государству быстрее и качественнее решать сложные задачи и реализовывать масштабные проекты в разы эффективнее.

На стенде также представлены:

— Платформа для разработки агентных систем;

— Готовые решения в области генеративного искусственного интеллекта (GenAI) для типовых и индустриальных задач;

— Инструменты для реализации уникальных клиентских кейсов;

— Локальная и облачная инфраструктура для GenAI-решений, на которой развёрнуты все необходимые компоненты для эффективной работы GigaChat.

Разработчикам особенно будут интересны AI-ассистент GigaCode и платформа для совместной разработки и хостинга кода GitVerse.

Уже более 15 тысяч внешних клиентов эффективно используют возможности генеративного искусственного интеллекта Сбера для повышения конкурентноспособности и производительности бизнес-процессов.

На стенде представлена цифровая облачная платформа Platform V для разработки приложений от СберТеха, покрывающей все ИТ-потребности на уровне ПО. Включает более 90 безопасных, надёжных и производительных продуктов.

На стенде Сбера доступна широкая линейка решений для корпоративных клиентов. Гости могут узнать про решения для общественного транспорта, которые позволяют автоматизировать процессы управления и контроля за транспортной работой, а также оплачивать проезд с применением геопозиции пассажира. Так, Автоматизированная система управления общественным транспортом (АСУОТ) — современное цифровое AI-решение, позволяющее обеспечить управление городским общественным транспортом в режиме онлайн. Применение системы позволяет добиться высокого качества транспортной услуги для пассажира и оптимизировать затраты для всех участников перевозочного процесса в российских регионах.

Для удобной и безопасной оплаты проезда пассажиру доступно приложение "ГеоПэй". Пользователю достаточно зайти в транспорт, занять место в салоне, открыть приложение и оплатить проезд в пару кликов. Приложение автоматически сформирует билет в виде QR-кода для последующего предъявления контролёру.

Process Mining от Сбера — low-code платформа для анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов, которая помогает оптимизировать процессы через глубокую аналитику и формировать рекомендации на базе AI-технологий и визуализации данных. Финансовый эффект от использования инструмента в Сбере уже превысил 21 млрд рублей, а с 2023 года решением пользуются и другие организации на рынке. Продукт также представлен на стенде Сбера.

Еще один сервис — "Навигатор BI". Это платформа для бизнес-аналитики и визуализации данных, которая помогает быстро принимать решения на основе данных, быстро создавать наглядные отчёты, анализировать информацию в реальном времени, отслеживать эффективность продаж, производства и клиентского сервиса. Сервис уже используют более 170 клиентов в 5 странах мира.

Группа компаний ЦРТ, партнёр Сбера, представила платформу Voice2X. Благодаря интеграции с GigaChat, создан голосовой помощник для промышленности. Решение превращает голос в текст, избавляет от бумажной рутины, работает даже на шумном производстве. Рабочие могут продиктовать данные, а система сама заполнит документы, что ускоряет выполнение задачи в 5 раз. На стенде доступна система компьютерного зрения для спорта, транспорта и аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" — "Визирь".

Решение может в 10 раз быстрее анализировать видео, экономя время и ресурсы. Также группа компаний ЦРТ представила "Визирь.СКУД" — биометрический контроль доступа по лицу. Решение актуально для владельцев офисов, фитнес-центров и позволяет исключить проход на территорию по чужим пропускам.

Компания СберМобайл для бизнеса продемонстрировала первую российскую low-code-платформу SberMobile AIoT. Она объединяет устройства, датчики и сервисы в единую цифровую среду, автоматически выявляет сбои и помогает предотвращать потери. Например, предупреждает о скором возникновении брака на производстве. Платформа может применяться в промышленности, автопроизводстве, транспорте, строительстве, безопасности и ЖКХ.

На стенде представлено решение в области устойчивого развития. Verda — AI-система для восстановления земель — анализирует состояние почв и помогает восстанавливать земли, подверженные опустыниванию. Это важно для экологии и продовольственной безопасности страны.

Посетители также могут познакомиться с решениями на базе AI для жизненно значимых сфер, таких как медицина и образование.

Гости стенда могут узнать про "Школу 21" — школу цифровых технологий от Сбера. Она даёт возможность всем желающим от 18 лет бесплатно получить востребованную IT-профессию с нуля. 100% выпускников школы успешно работают в крупных компаниях. "Ассистент преподавателя" на базе AI анализирует речь педагога, переводит аудио в текст, предоставляет конспект и стенограмму урока, отчет по различным метрикам, а также вопросы для рефлексии и рекомендации. Каждый педагог может детально ознакомиться с метриками отчета, определить зоны роста и эффективные методики преподавания. Это экономит время учителей и делает занятия более интересными.

На стенде представлено решение для сферы здравоохранения — "Цифровой ФАП" от СберМедИИ. Аппаратно-программный комплекс позволяет получать результаты исследований крови и мочи на месте, а также расшифровку ЭКГ с помощью AI. Комплекс включает цифровой помощник врача "ТОП-3" на базе AI, который анализирует жалобы пациента и предлагает врачу три наиболее вероятных предварительных диагноза. Базовая версия "Цифрового ФАП" может быть дополнена другим оборудованием, в том числе портативным рентген- или УЗИ-аппаратом.

Дистанционный мониторинг от медицинской компании СберЗдоровье помогает врачам нормализовать состояние пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом II типа, а также детей до 17 лет с заболеваниями ЛОР-органов в онлайн-режиме. Если показатели отклоняются от нормы, врач связывается с пациентом для стабилизации состояния.