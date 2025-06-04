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ПСБ запустил акцию "Заслуженный бонус" для военных пенсионеров

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ запустил акцию "Заслуженный бонус"* для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств.

В рамках акции ПСБ разово начислит 3 300 рублей военным пенсионерам, впервые получившим до 31 декабря 2025 года выплату пенсии на дебетовые карты "Твой кешбэк" или "Твой кешбэк для военнослужащих", карту для пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действий или на многофункциональную карту — электронное удостоверение "СВОи" от ПСБ.

Платежные карты ПСБ открывают доступ к широкому спектру финансовых сервисов — операции с наличными в разветвленной сети банкоматов, моментальная оплата товаров и услуг, безопасные быстрые платежи и переводы. Карта СВОи также обеспечивает быстрый и простой доступ к любым государственным социальным льготам по всей России.

Для участия в акции достаточно заполнить заявку в специальном разделе на официальном сайте ПСБ либо позвонить на горячую линию банка. Военные пенсионеры также могут автоматически перейти в раздел акции, отсканировав QR-код, который размещен в информационных материалах на специальных стендах в офисах банка.

Акция "Заслуженный бонус" действует до 31 декабря 2025 года во всех российских регионах.

*Акция действует с 01.06.2025 г. до 31.12.2025 г. 3 300 рублей получат пенсионеры, оформившие перевод пенсионных зачислений от силовых и оборонных ведомств в ПАО "Банк ПСБ" в период действия акции. Подробнее — на psbank.ru, по телефону 8-800-333-03-03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г.

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