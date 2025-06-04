Телеграм-канал ОТП Банка признан лучшим корпоративным медиа в финансовом секторе

Телеграм-канал ОТП Банка стал победителем Всероссийского конкурса "Лучшее корпоративное медиа" в номинации "Лучшее медиа в сфере финансовых и страховых услуг". Торжественная церемония награждения прошла 30 мая в МИА "Россия сегодня" в рамках XXII Международной конференции Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) "Роль коммуникаций и СМИ в стратегическом управлении компанией".

В 2024 году команда ОТП Банка полностью перезапустила телеграм-канал, внедрив новые интерактивные форматы для максимального вовлечения аудитории. Особое внимание было уделено ньюсджекингу — оперативному реагированию на актуальные события с объяснением финансовых продуктов простым и понятным языком. Это позволило банку стать заметным участником информационного поля.

Так, за 2024 год привлечено 72 629 новых подписчиков (с учетом естественного оттока), общий охват публикаций составил 12 752 152 просмотра, а рост показателей охвата достиг 604% по сравнению с 2023 годом.

"Для нас телеграм — это пространство легкого и естественного общения, где финансовые темы перестают быть сложными, — подчеркивает Ольга Очеретина, PR-директор ОТП Банка. — Мы сознательно уходим от формального языка, разговаривая с клиентами на понятном им языке — и буквально, и образно. Наш секрет — сочетание экспертного контента с непринужденной подачей, яркими образами и искренним тоном, который объединяет все поколения. Признание на авторитетном конкурсе доказывает — такой подход действительно находит отклик у современной аудитории".

Конкурс "Лучшее корпоративное медиа" проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательским Домом "МедиаБизнес". Его цель — формирование в деловых кругах понимания возможностей корпоративных медиа для повышения эффективности бизнеса и повышение статуса руководителей корпоративных медиа. Экспертный совет конкурса традиционно формируется из числа лауреатов предыдущего года.