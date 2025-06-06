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Популярный российский бренд Befree распродает летнюю коллекцию одежды на Авито

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Авито выяснили, что весной 2025 года в топе продаж среди одежды на онлайн-платформе — российские бренды. В этом году их покупают на 22% чаще, чем весной 2024 года и на 29% — чем прошедшей зимой. Самые популярные по доле продаж — Lime, Befree и 12STOREEZ. По прогнозам аналитиков платформы, рост в июне продолжится: в официальном аккаунте Befree стартовала распродажа со скидками 60% на все вещи для летнего гардероба. Бренд предлагает более 1,5 тысяч айтемов: шорты, юбки, футболки, блузы, брюки и топы.

Самые популярные российские бренда весны 2025

Абсолютный лидер продаж на Авито этой весной — Lime, составляет 26% от общего объема продаж популярных российских брендов на Авито. На втором месте — Befree с долей 15%. В конце 2024 года российский бренд официально появился на Авито, пользователи теперь могут покупать новые вещи напрямую у магазина. В июне Befree проводит свою первую масштабную распродажу на Авито — предлагает весь ассортимент со скидкой 60%. Все вещи можно заказать с Авито Доставкой, а также есть опция бесплатного возврата.

Замыкает тройку лидеров среди российских марок — 12STOREEZ, 14% продаж одежды весной 2025 года приходилось на этот бренд. OʼStin и Zarina делят четвертую позицию, имеют по 13% среди топ-брендов родом из России.

Лидеры роста продаж

Весной 2025 года интерес к популярным российским брендам продолжил расти. Лидер роста продаж за год — Lime, одежду этого бренда на Авито с марта по май покупали на 44% чаще, чем в аналогичном периоде 2024 года. На втором месте — Gloria Jeans, продажи выросли на 32%. Вещи от Zarina стали покупать на 25% чаще, Befree — на 20%. Замыкает пятерку брендов с самым заметным ростом продаж этой весной на Авито OʼStin, плюс 16% год к году.

Топ популярных российских брендов по росту продаж

Наименование бренда

Рост продаж год к году

Lime

+44%

Gloria Jeans

+32%

Zarina

+25%

Befree

+20%

OʼStin

+16%

Самые популярные тренды на платформе

В преддверии лета пользователи платформы активно покупали товары для летнего гардероба. Так, например, относительно зимнего сезона весной на 32% выросли продажи женских юбок. Среди россиянок особенно популярны модели годе максимальной длины из джинсовой ткани или удлиненные фасоны льняных изделий.

На 11% стали чаще продаваться женские платья. В этом году россияне предпочитают яркие сарафаны с цветочным принтом и лаконичные модели из хлопка свободного кроя. Лен в 2025 году переживает новую волну популярности, особенно перед началом жаркого летнего сезона. Заметным спросом пользуются рубашки из хлопка пастельных и ярких цветов.

Мужчины этой весной тоже активно готовились к лету: продажи шорт для мужчин на Авито выросли в три раза относительно прошедшей зимы. Также на платформе в преддверии лета популярны хлопковые и джинсовые брюки карго и брюки-парашюты.

Гид потребителя

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