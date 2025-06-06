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Эксперт НОВИКОМа рассказала об эволюции рынка ЦФА на ЦИПР-2025

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперт НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) рассказал об эволюции рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) и иностранных цифровых прав (ИЦП). Дискуссия прошла на сессии "Криптовалюта и свобода денег. Иллюзия или реальность?" в рамках деловой программы конференции ЦИПР-2025.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В ходе дискуссии старший вице-президент дочернего банка Ростеха Анна Лаврентьева обозначила последние изменения в законодательной базе рынка ЦФА. По словам эксперта, за последние полтора года был принят целый ряд регуляторных новаций, которые позволяют ЦФА уверенно наращивать позиции на финансовом рынке и открывают бизнесу новые возможности. В частности, с марта 2024 года ЦФА разрешено использовать для оплаты товаров и услуг по международным контрактам, а с августа — ИЦП допущены к обращению в России в качестве ЦФА.

"Для эволюции любого рынка крайне значимым фактором является наличие законодательной основы, которая может как придать импульс, так и существенно затормозить динамику развития. Подход к регулированию ЦФА в России является одним из самых прогрессивных в мире", — подчеркнула Анна Лаврентьева.

Старший вице-президент НОВИКОМа также упомянула законодательные новеллы, допускающее присутствие на рынке ЦФА иностранных номинальных держателей при условии их идентификации в данном статусе оператором информационной системы, в которой выпускаются ЦФА. В конце мая определены дополнительные условия, при которых иностранные цифровые права смогут обращаться в России. Прежде всего, ИЦП должны быть выпущены лицом, не являющимся резидентом недружественной страны, а также не должны включать права на эмиссионные ценные бумаги недружественных стран. Одним из важных критериев для одобрения ИЦП является невозможность блокировки активов со стороны как самих эмитентов, так и других лиц, а также отказ эмитента в одностороннем порядке от исполнения обязательств.

В заключение эксперт НОВИКОМа отметила, что цифровые финансы сегодня — это возможность участникам финансового рынка в рамках пилотов и экспериментов при участии регуляторов найти решения для снижения издержек и рисков.

Напомним, что при участии НОВИКОМа экспертный совет Ассоциации банков России по ЦФА уже направлял предложения по усовершенствованию регуляторной системы этого рынка в Банк России. Некоторые предложения банка уже включены в действующие нормативно-правовые акты, ряд инициатив взято в проработку регуляторами.

Гид потребителя

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