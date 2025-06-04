Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов просветительской эстафеты "Мои финансы"

Подведены итоги IV этапа Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" — "Сберегай и приумножай". Самарская область заняла 2 место в рейтинге регионов по результатам участия граждан в тестировании по управлению своими финансами.
За время IV этапа эстафеты "Мои финансы" под названием "Сберегай и приумножай" в Самарской области было проведено более 1 тысячи региональных мероприятия, участниками которых стали почти полмиллиона человек. К IV этапу эстафеты подключились все 27 муниципальных районов и 10 городских округа.
В рамках тематики этапа были проведены интерактивные занятия и лекции, на которых участники познакомились с безопасными инструментами для формирования долгосрочных накоплений: банковскими вкладами и счетами, акциями, облигациями, паевыми инвестиционными фондами, индивидуальными инвестиционными счетами, программой долгосрочных сбережений и получили советы по выбору оптимальных решений в зависимости от финансовых целей.
Всероссийская просветительская эстафета "Мои финансы" — это масштабный проект по финансовой грамотности для россиян всех возрастов. Он включает в себя цикл информационно–просветительских мероприятий по самым разным темам.
24 мая стартовал новый V этап "Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги". Он посвящен ответственному управлению личным и семейным бюджетом, способам его защиты от мошенников, киберугроз и продлится до сентября 2025 года. Участники узнают, как защитить свои персональные данные, не попасться на удочку лжеброкеров, а также как безопасно совершить покупки в интернете, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
Организатором эстафеты выступает Министерство финансов Российской Федерации, оператором — НИФИ Минфина России. Соорганизатором и исполнителем в Самарской области является региональный центр финансовой грамотности.
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