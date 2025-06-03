ВТБ: россияне взяли больше 1 трлн рублей по ипотеке в этом году

По предварительным оценкам ВТБ, по итогам пяти месяцев российские банки выдали ипотечные кредиты более чем на 1,1 трлн рублей. Это на 44% меньше чем за 5 месяцев прошлого года. Средний размер кредита составил 4,7 млн рублей против 4,1 млн годом ранее.

В мае, по оценкам ВТБ, российские банки выдали физлицам на покупку квартир, жилых домов и их строительство около 264 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем в апреле, и почти в два раза ниже уровня мая 2024 года. Основная причина сокращения продаж в мае — сезонный фактор: большое количество праздничных дней снизило деловую активность россиян. На динамику год к году продолжают влиять высокая ключевая ставка, жесткая риск-политика ЦБ РФ, изменение господдержки.

Господдержка остается драйвером рынка: в мае ее доля в объеме общерыночных выдач выросла с 80 до 85%.

В Самарской области ВТБ в мае отменил комиссии по госпрограммам для застройщиков и нарастил выдачу ипотеки на 56% в количественном выражении. Всего с января банк выдал жителям Самарской области жилищных кредитов на 2,1 млрд рублей.