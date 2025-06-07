Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев сыграл в матче со сборной Нигерии

В пятницу, 6 июня, в Москве в рамках BetBoom матч сборной подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Нигерии — 1:1.

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев вышел на поле на 68 минуте вместо Николая Комличенко и результативными действиями не отметился.

Хозяева вышли вперед уже 27 минуте, после разрешающего паса на Данила Кругового, защитник ЦСКА сделал сильную передачу в центр, неудачный рикошет от Семи Аджайи, и мяч влетает в сетку ворот гостей — 1:0. Нигерийцы смогли отыграться во втором тайме, на 70 минуте после прессинга у чужих ворот, Матвей Сафонов ошибочно отдал передачу сопернику, и Толу Арокодаре покатил мяч в правый нижний угол — 1:1.

Сборная Россия прервала серию без пропущенных голов. Она длилась 845 минут на протяжении восьми матчей.

На матче в "Лужниках" присутствовало больше 45 тыс. зрителей.

Следующую товарищескую игру национальная команда проведет 10 июня против сборной Беларуси.