Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев сыграл в матче со сборной Нигерии

В пятницу, 6 июня, в Москве в рамках BetBoom матч сборной подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Нигерии — 1:1.
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев вышел на поле на 68 минуте вместо Николая Комличенко и результативными действиями не отметился.
Хозяева вышли вперед уже 27 минуте, после разрешающего паса на Данила Кругового, защитник ЦСКА сделал сильную передачу в центр, неудачный рикошет от Семи Аджайи, и мяч влетает в сетку ворот гостей — 1:0. Нигерийцы смогли отыграться во втором тайме, на 70 минуте после прессинга у чужих ворот, Матвей Сафонов ошибочно отдал передачу сопернику, и Толу Арокодаре покатил мяч в правый нижний угол — 1:1.
Сборная Россия прервала серию без пропущенных голов. Она длилась 845 минут на протяжении восьми матчей.
На матче в "Лужниках" присутствовало больше 45 тыс. зрителей.
Следующую товарищескую игру национальная команда проведет 10 июня против сборной Беларуси.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.