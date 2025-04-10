В Похвистнево госпитализирован мужчина, пытавшийся потушить пожар в своем доме

Во вторник, 8 апреля, в Похвистнево 59-летний мужчина занимался хозяйственными делами во дворе, но внезапно почувствовал запах дыма.
Забежав в дом, он обнаружил возгорание в котельной. Пытаясь потушить огонь собственными силами, хозяин жилища получил ожоги рук и лица. Мужчина госпитализирован.
Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки.
Пожар на площади 70 кв. м. ликвидировали 10 спасателей и три спецмашины, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !