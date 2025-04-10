В Похвистнево госпитализирован мужчина, пытавшийся потушить пожар в своем доме

Во вторник, 8 апреля, в Похвистнево 59-летний мужчина занимался хозяйственными делами во дворе, но внезапно почувствовал запах дыма.

Забежав в дом, он обнаружил возгорание в котельной. Пытаясь потушить огонь собственными силами, хозяин жилища получил ожоги рук и лица. Мужчина госпитализирован.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки.

Пожар на площади 70 кв. м. ликвидировали 10 спасателей и три спецмашины, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.