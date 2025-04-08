Опция "Защита близких" понравилась мужчинам

Голосовой помощник Ева блокирует большинство мошеннических звонков, не доводя их до абонента, а порядка 10% таких звонков клиентам МегаФона принудительно разрываются с помощью функции "Защита близких". Таковы первые итоги внедрения новой опции, доступной абонентам оператора с начала текущего года.
Новая функция голосового помощника Ева "Защита близких" стала доступна клиентам оператора в январе. Для её активации достаточно добавить номера своих родных в специальный список в настройках Евы. В свою очередь, добавляемые родственники дают согласие на внесение в список через СМС-код.
Принцип работы услуги удобен для абонента, владеющего списком: если его родственникам попытаются дозвониться мошенники, Ева заблокирует звонок или разъединит его в процессе разговора, а владельцу списка пришлёт СМС-уведомление о попытке мошенничества в отношении этого родственника.
Разрыв звонка осуществляется после автоматизированной проверки номера звонящего. При этом звонки с номеров, которые уже ранее были опознаны системой как мошеннические, блокируются сразу.
Однако злоумышленники регулярно совершенствуют схемы обмана и пытаются перезвонить жертвам с новых номеров — в этих случаях Ева завершит разговор с мошенником, чей номер ранее не был известен системе блокировки. В среднем мошенники пытаются связаться с жертвой с пяти разных номеров, стремясь обойти антифрод-механики.
Как показывают итоги первого квартала 2025 года, большинство звонков с подозрением на мошенничество блокируются антифрод-системой МегаФона автоматически, не доходя до абонента. А примерно в 10% случаев в дело вступает Ева, принудительно разрывая звонок и уведомляя клиента о возможных угрозах мошенничества в рамках опции "Защита близких".
Больше всего, согласно статистике подключений новой услуги, о близких беспокоятся мужчины в возрасте 31-45 лет. На эту возрастную категорию приходится более 65% клиентов, создавших список родственников в специальном разделе Евы. В среднем такой пользователь вносит в этот список два номера.
Рассылка сообщений о предотвращённой атаке мошенника может привлечь больше внимания пользователей к проблеме телефонного мошенничества и научить их всегда быть начеку. Кроме того, МегаФон фокусируется на безопасности всей семьи клиента, предупреждая о разрыве звонка со злоумышленником или попытке дозвона в том числе пожилому родственнику или ребёнку.
При получении подобных сообщений рекомендуется сразу связаться с близким человеком, поскольку мошенник может предпринять новые попытки дозвониться до него. Стоит рассказать родственнику, что он только что разговаривал с мошенником, и напомнить базовые правила безопасности: при звонке якобы от оператора, из полиции и т. д. положить трубку и перезвонить в организацию самостоятельно, не отвечать на звонки с неизвестных номеров в мессенджерах, а если всё же взяли трубку — то ни в коем случае не называть собеседнику коды из СМС и не совершать финансовых операций.
"Телефонное мошенничество на сегодняшний день является одной из главных проблем в нашем обществе. Специалисты МегаФона ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов. "Защита близких" от Евы призвана оградить от мошенников в том числе самые уязвимые категории граждан — пожилых родственников и детей наших клиентов", — говорит коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..