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Tele2 подписала меморандум с ФАС о противодействии голосовому спаму

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 присоединилась к инициативе ФАС по противодействию звонкам, совершенным с нарушением законодательства. Компания подписала меморандум, направленный на борьбу с голосовым спамом, с ФАС и другими участниками рынка. В Tele2 действует многоуровневая система защиты клиентов от нежелательных вызовов, но участие оператора в общеотраслевой инициативе позволит эффективнее оградить абонентов от распространителей спама.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 подписала меморандум о противодействии голосовому спаму совместно с ФАС и другими участниками рынка на ПМЭФ-2021. Документ направлен на борьбу с нежелательными вызовами, которые массово поступают абонентам и навязчиво распространяют рекламу без получения их согласия. Цель инициативы — снизить число спам-звонков путем внедрения аналитических алгоритмов по их обработке и решений, позволяющих клиентам знакомиться с содержанием вызовов постфактум.

По данным Tele2, на одного абонента ежемесячно приходится 8-9 нежелательных звонков. Несанкционированный телемаркетинг занимает 60-70% от общего объема таких вызовов. Голосовой спам отрицательно влияет на качество клиентского опыта, заставляет абонентов переносить раздражение на поставщика мобильных услуг, создает дополнительную нагрузку на операторские call-центры и службы регулятора. За счет совершенствования алгоритмов Tele2 для распознавания спама число "успешных" нежелательных звонков поквартально сокращается.

На всех тарифах Tele2 действует первый контур защиты: встроенная антиспам-система с помощью технологий big data выявляет нежелательные вызовы, в том числе звонки-сбросы. Услуга бесплатна для абонентов, и им не нужно ничего подключать. Аналитические алгоритмы распознают спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости и реакции на них пользователя. В сутки Tele2 обрабатывает с помощью big data примерно 5-6 млн таких вызовов, включая звонки-сбросы.

В ближайшее время Tele2 бесплатно предложит абонентам базовый функционал услуги маршрутизации звонков в спам-бокс: она дает клиенту возможность прослушивать сообщения позже или получать их в текстовом виде. Еще один сервис — определитель номера, который маркирует спамера и дает абонентам возможность выбрать, принять ли вызов от поставщика услуги (чей номер определен) или отказаться от него.

Александр Роговой, заместитель генерального директора по корпоративному развитию и трансформации Tele2:

"Подписание меморандума указывает на готовность бизнеса и власти взаимодействовать в решении проблемы, которая стала одним из самых сильных раздражителей нашего времени. Спамеры заметно активизировались в пандемию и находят новые способы контакта с потенциальным потребителем услуг. Это подталкивает нас реагировать на вызов — не только совершенствовать способы защиты клиентов, но и создавать общеотраслевые инициативы для борьбы с проблемой. Голосовой спам перестанет существовать, только когда операторские системы защиты охватят весь рынок. С этой точки зрения, нам важно обмениваться опытом, масштабировать лучшие практики противодействия спаму и опираться в этой работе на поддержку регулятора. Сегодня мы существенно продвинулись в том, чтобы спам-звонки остались пусть и очень неприятным, но непродолжительным явлением в жизни наших клиентов.

Гид потребителя

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