Самарская область стремится войти в число лидеров по итогам ЕГЭ по русскому языку

В этом году единый госэкзамен по русскому языку в регионе сдают более чем 14 тыс. человек. Экзамен проходит в течение двух дней - 3 и 4 июня. Решение разделить экзаменующихся на два потока принято во исполнение действующих санитарных норм и правил.

"Сдача русского языка на протяжении двух дней позволяет нам разместить в аудиториях по 10 человек, сделать зигзагообразную рассадку с расстоянием в 1,5 м, обеспечить отсутствие очередей на входе в пункт проведения экзамена, - рассказала и.о. министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. - В губернии работают 102 ППЭ, в том числе в больницах и на дому (для ребят с особыми потребностями). 79 пунктов проведения экзамена размещаются на базе школ".

3 июня в самарской школе №41 "Гармония" ЕГЭ по русскому языку сдавали 160 учащихся, которые писали работу в 16 аудиториях.

"Соблюдение мер медицинской безопасности в нашей школе отработано еще с прошлого года, - поясняет директор учебного заведения Сергей Пичкуров. - Помещения оснащены рециркуляторами воздуха и дополнительными средствами по обработке рук. Непосредственно перед проведением экзамена мы оставляем окна открытыми для проветривания, накануне проводим дополнительную влажную уборку. Организаторы экзамена работают в масках и перчатках, но на детей это требование не распространяется - на территории ППЭ они надевают средства защиты исключительно по собственному желанию".

Напомним, в 2020 году Самарская область вошла в список субъектов, где организационное и техническое обеспечение экзамена получило высокую оценку Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.

Самый массовый предмет в кампании ЕГЭ-2021 - одновременно самый волнительный для абитуриентов, поскольку его результаты могут существенно расширить или ограничить выбор высшего учебного заведения.

"Весь год я занималась с репетитором, мы повторяли все разделы (орфографию, пунктуацию, синтаксис), готовились к самому важному заданию - сочинению. Сегодня - очень важный для меня день, от него многое зависит. Я люблю русский язык и хочу сдать его хорошо. Кроме того, моя мама - филолог, она ожидает от меня высоких результатов, не хотелось бы ее разочаровать", - рассказала выпускница Самарского медико-технического лицея Анастасия Кенякина.

Длительность экзамена составляет почти четыре часа. "Для ребят с особыми потребностями мы создали специальные условия. Есть выпускники, для которых организуем перерыв на принятие пищи, одному ребенку во время экзамена по медицинским показаниям необходимо полежать. Все моменты, связанные с охраной здоровья детей, строго соблюдаются", - пояснила Светлана Бакулина. Она добавила, что особых случаев, требующих беспрецедентных мер по организации экзамена, в этом году в губернии нет.

Результаты экзамены будут известны ориентировочно после 18 июня. По словам Светланы Бакулиной, Самарская область долгое время находится в числе регионов - лидеров по количеству баллов, набираемых на ЕГЭ по русскому языку. Она выразила надежду, что 2021 год не станет исключением.