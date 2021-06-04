Самарская область стремится войти в число лидеров по итогам ЕГЭ по русскому языку

В этом году единый госэкзамен по русскому языку в регионе сдают более чем 14 тыс. человек. Экзамен проходит в течение двух дней - 3 и 4 июня. Решение разделить экзаменующихся на два потока принято во исполнение действующих санитарных норм и правил.
"Сдача русского языка на протяжении двух дней позволяет нам разместить в аудиториях по 10 человек, сделать зигзагообразную рассадку с расстоянием в 1,5 м, обеспечить отсутствие очередей на входе в пункт проведения экзамена, - рассказала и.о. министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. - В губернии работают 102 ППЭ, в том числе в больницах и на дому (для ребят с особыми потребностями). 79 пунктов проведения экзамена размещаются на базе школ".
3 июня в самарской школе №41 "Гармония" ЕГЭ по русскому языку сдавали 160 учащихся, которые писали работу в 16 аудиториях.
"Соблюдение мер медицинской безопасности в нашей школе отработано еще с прошлого года, - поясняет директор учебного заведения Сергей Пичкуров. - Помещения оснащены рециркуляторами воздуха и дополнительными средствами по обработке рук. Непосредственно перед проведением экзамена мы оставляем окна открытыми для проветривания, накануне проводим дополнительную влажную уборку. Организаторы экзамена работают в масках и перчатках, но на детей это требование не распространяется - на территории ППЭ они надевают средства защиты исключительно по собственному желанию".
Напомним, в 2020 году Самарская область вошла в список субъектов, где организационное и техническое обеспечение экзамена получило высокую оценку Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.
Самый массовый предмет в кампании ЕГЭ-2021 - одновременно самый волнительный для абитуриентов, поскольку его результаты могут существенно расширить или ограничить выбор высшего учебного заведения.
"Весь год я занималась с репетитором, мы повторяли все разделы (орфографию, пунктуацию, синтаксис), готовились к самому важному заданию - сочинению. Сегодня - очень важный для меня день, от него многое зависит. Я люблю русский язык и хочу сдать его хорошо. Кроме того, моя мама - филолог, она ожидает от меня высоких результатов, не хотелось бы ее разочаровать", - рассказала выпускница Самарского медико-технического лицея Анастасия Кенякина.
Длительность экзамена составляет почти четыре часа. "Для ребят с особыми потребностями мы создали специальные условия. Есть выпускники, для которых организуем перерыв на принятие пищи, одному ребенку во время экзамена по медицинским показаниям необходимо полежать. Все моменты, связанные с охраной здоровья детей, строго соблюдаются", - пояснила Светлана Бакулина. Она добавила, что особых случаев, требующих беспрецедентных мер по организации экзамена, в этом году в губернии нет.
Результаты экзамены будут известны ориентировочно после 18 июня. По словам Светланы Бакулиной, Самарская область долгое время находится в числе регионов - лидеров по количеству баллов, набираемых на ЕГЭ по русскому языку. Она выразила надежду, что 2021 год не станет исключением.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.