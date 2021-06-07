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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 завоевала восемь наград престижной премии "Серебряный Меркурий"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 получила одну золотую и семь серебряных наград премии "Серебряный Меркурий" - одного из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций в России. Наивысшую оценку завоевал проект "Дом по другим правилам". Серебряными наградами члены жюри отметили соревнования для городских экстремалов "Урбан Баттл" и региональный проект "На связи с городом". Также второй год подряд серебро получил экопроект Tele2 "Переплавка".

В 2021 году лучшие маркетинговые проекты выбирали в 88 номинациях "Серебряного Меркурия". Они были представлены в разных отраслях: FMCG, товары для здоровья, ретейл, недвижимость, финансовые услуги, транспорт, медиа, развлечения и другие. На фестиваль подали 664 работы, которые оценивали 360 членов жюри.

Проект Tele2 "Дом по другим правилам" получил золото в номинации "Лучшая кампания с использованием брендированного опыта". "Дом по другим правилам" - это уникальное digital-пространство, в котором проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки и экскурсии. Запуск проекта состоялся на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года. С момента открытия в онлайн-доме побывало более 3 млн гостей.

"Дом по другим правилам" также получил серебро в другой номинации - "Лучшее мероприятие в онлайн-формате". Серебряной награды в этой номинации удостоился "Урбан Баттл" - проект Tele2 для поклонников уличных видов спорта, в котором соревнуются райдеры, паркурщики и другие экстремалы. Члены жюри также отметили этот проект как "Лучшую маркетинговую кампанию с преимущественным использованием различных digital-инструментов" и "Лучшую кампанию с использованием брендированного опыта" - еще две серебряные награды в активе Tele2.

Впервые соревнования Tele2 для городских экстремалов прошли осенью 2020 года - в них участвовало 170 спортсменов из разных городов страны. Трансляцию финального этапа "Урбан Баттл", которая велась с помощью технологии 4G от Tele2, посмотрело более чем 1,5 млн человек со всей России.

Еще одно серебро в номинации "Лучшая кампания с использованием брендированного опыта" получил региональный проект Tele2 из Ростова-на-Дону "На связи с городом". В интерактивной экскурсии по историческому центру с использованием современных технологий участвовало более чем 800 ростовчан.

Экологический проект Tele2 "Переплавка" завоевал серебро в номинациях "Лучший бренд, влияющий на окружение или общество" и "Лучшая социально ориентированная маркетинговая кампания". Задача инициативы - объяснить людям важность переработки старых мобильных телефонов, побудить клиентов сдавать их в утилизацию и создать для этого инфраструктуру. Старые телефоны сдать практически некуда, а в них содержатся цветные металлы - переработка позволит использовать их повторно.

В 2020 году география проекта "Переплавка" расширилась с 11 до 64 регионов. Наиболее активно этой возможностью пользуются жители Москвы, Поволжья и Урала. Всего Tele2 собрала более 4000 телефонов.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

"Мы очень рады, что наши проекты высоко оцениваются профессиональным сообществом в самых различных номинациях. 2020 год был непростым для всех, но Tele2 привыкла действовать по другим правилам и предложила своим клиентам наиболее актуальные решения, в том числе и в сфере маркетинговых коммуникаций. Особенно приятно, что экопроект "Переплавка" уже второй год подряд завоевывает награды, а главное - сердца наших абонентов. Это подтверждают цифры - количество сданных на переработку телефонов и число клиентов, вовлеченных в тему осознанного потребления".

Гид потребителя

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