Репутация в социальных сетях: риски для стартапов

Основатели стартапов редко задумываются о том, что на самом деле они — публичные персоны и от их репутации часто зависит бизнес. У успешной компании могут появиться как фанатичные приверженцы, так и ярые противники: рост бизнеса ведет к тому, что усиливается внимание конкурентов и появляются завистники, которые могут заказывать информационные атаки.

На вебинаре участники рассмотрят казалось бы незначительные ошибки, которые могут привести к серьезным потерям в бизнесе. Будет много примеров и кейсов, после которых вы совершенно иначе посмотрите на контент в личных соцсетях.

О чем пойдет речь:

Публичность vs Приватность

Модели поведения публичных лиц

Специфика интернета и психиатрия

Признаки скама, ролевые и отраслевые риски

Типичные ошибки и риски юзера в соцсетях

Кейс "Хайп медведицы"

Негатив и тролли

Кейс "Ответ троллю"

Разбор полетов

Вебинар будет полезен основателям и членам команд стартапов, инвесторам, предпринимателям и всем, кто занимает публичные и значимые должности и активно пользуется интернетом.

Экспертом выступит Михаил Вершинин, маркетолог, член Гильдии маркетологов РФ, социальный психолог, эксперт по антикризисным коммуникациям в интернете и противодействию троллям.

Вебинар пройдет 15 июля, участие бесплатное, обязательная регистрация: e.startupsamara.ru/webinar-reputation.

Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.