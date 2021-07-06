Репутация в социальных сетях: риски для стартапов

Основатели стартапов редко задумываются о том, что на самом деле они — публичные персоны и от их репутации часто зависит бизнес. У успешной компании могут появиться как фанатичные приверженцы, так и ярые противники: рост бизнеса ведет к тому, что усиливается внимание конкурентов и появляются завистники, которые могут заказывать информационные атаки.
На вебинаре участники рассмотрят казалось бы незначительные ошибки, которые могут привести к серьезным потерям в бизнесе. Будет много примеров и кейсов, после которых вы совершенно иначе посмотрите на контент в личных соцсетях.
О чем пойдет речь:
- Публичность vs Приватность
- Модели поведения публичных лиц
- Специфика интернета и психиатрия
- Признаки скама, ролевые и отраслевые риски
- Типичные ошибки и риски юзера в соцсетях
- Кейс "Хайп медведицы"
- Негатив и тролли
- Кейс "Ответ троллю"
- Разбор полетов
Вебинар будет полезен основателям и членам команд стартапов, инвесторам, предпринимателям и всем, кто занимает публичные и значимые должности и активно пользуется интернетом.
Экспертом выступит Михаил Вершинин, маркетолог, член Гильдии маркетологов РФ, социальный психолог, эксперт по антикризисным коммуникациям в интернете и противодействию троллям.
Вебинар пройдет 15 июля, участие бесплатное, обязательная регистрация: e.startupsamara.ru/webinar-reputation.
Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.