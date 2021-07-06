16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре откладывается запуск электрокатамарана Ecovolt В Самарской области 8 районов начали уборочную кампанию Мэрии Самары не удалось добиться сноса дома Халиуллова на берегу Волги Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд руб. через налоговый вычет Почти 15 тыс. дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с эскроу в ВТБ

Экономика и бизнес

Репутация в социальных сетях: риски для стартапов

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Основатели стартапов редко задумываются о том, что на самом деле они — публичные персоны и от их репутации часто зависит бизнес. У успешной компании могут появиться как фанатичные приверженцы, так и ярые противники: рост бизнеса ведет к тому, что усиливается внимание конкурентов и появляются завистники, которые могут заказывать информационные атаки.

На вебинаре участники рассмотрят казалось бы незначительные ошибки, которые могут привести к серьезным потерям в бизнесе. Будет много примеров и кейсов, после которых вы совершенно иначе посмотрите на контент в личных соцсетях.

О чем пойдет речь:

  • Публичность vs Приватность
  • Модели поведения публичных лиц
  • Специфика интернета и психиатрия
  • Признаки скама, ролевые и отраслевые риски
  • Типичные ошибки и риски юзера в соцсетях
  • Кейс "Хайп медведицы"
  • Негатив и тролли
  • Кейс "Ответ троллю"
  • Разбор полетов

Вебинар будет полезен основателям и членам команд стартапов, инвесторам, предпринимателям и всем, кто занимает публичные и значимые должности и активно пользуется интернетом.

Экспертом выступит Михаил Вершинин, маркетолог, член Гильдии маркетологов РФ, социальный психолог, эксперт по антикризисным коммуникациям в интернете и противодействию троллям.

Вебинар пройдет 15 июля, участие бесплатное, обязательная регистрация: e.startupsamara.ru/webinar-reputation.

Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №20

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1