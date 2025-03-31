Производители Самарской области смогут заявить о себе на Всероссийском конкурсе "Знай наших"

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ запускают третий сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Он направлен на развитие перспективных российских брендов во всех регионах страны. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства. Заявку можно подать на платформе до 15 мая.

В третьем сезоне заявки принимаются по пяти основным номинациям: "Продукты питания", "Продовольственные товары", "Креатив", "Высокие технологии" и "IT". Кроме того, предусмотрены специальные номинации от партнеров.

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

В 2024 году интерес к конкурсу вырос более чем в два раза: количество заявок увеличилось с 5013 до 12026. Победители прошлых сезонов уже получили значительную поддержку: участие в ПМЭФ и ВЭФ, размещение на крупнейших медиафасадах страны, доступ к акселераторам и образовательным программам. Средний рост выручки победителей составил более 50%, а некоторые компании увеличили продажи в 2-3 раза.

Среди партнеров конкурса — Wildberries, OZON, Почта России, Роскачество, Авторадио и другие. В 2025 году их число расширится, в том числе Российским экспортным центром, который поможет продвигать отечественные бренды на зарубежных рынках.

В декабре 2024 года АСИ совместно с РВБ (объединенной компанией Wildberries& Russ) запустило проект "Платформа роста". Он помогает небольшим брендам выйти на федеральные маркетплейсы. К проекту уже подключились бренды Чукотки, Новгородской, Рязанской и Нижегородской областей, Северной Осетии, многие из них — участники конкурса "Знай наших".

Конкурс "Знай наших" — это возможность для российских брендов заявить о себе, получить поддержку и выйти на новый уровень развития.

Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" запущен в 2023 году и реализуется в соответствии поручением Президента России Владимира Путина. За два сезона на платформу идея.росконгресс.рф/brand поступило 17 тысяч заявок из всех 89 российских регионов. Он проводится в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", который также до 15 мая принимает перспективные идеи и проекты для позитивных изменений в стране. Предложить решение можно на платформе идея.росконгресс.рф. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из идей представят руководству страны в июле на финальном мероприятии.

С целью поддержки и продвижения отечественных брендов АСИ вместе с партнерами запустили медиа для и о российских брендах — одноименный конкурсу телеграм-канал "Знай наших".