В Самарском педагогическом университете подвели итоги регионального конкурса "Я – будущий педагог"

В СГСПУ прошел III региональный конкурс для обучающихся психолого-педагогических классов Самарской области "Я — будущий педагог".

Мероприятие организовано Самарским государственным социально-педагогическим университетом при поддержке регионального министерства образования и Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Проректор по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью СГСПУ Алексей Борисович Щелков отметил важность работы с учениками психолого-педагогических классов, назвав их кадровым резервом и будущими учителями для школ и колледжей.

В этом году в отборочном (заочном) этапе конкурса приняли участие 51 команда из образовательных организаций Самарской области. Они представили на суд оргкомитета видеопрезентации музейного урока или урока Мужества для обучающихся начальной школы.

По итогам заочного этапа в очный этап вышли пять сильнейших команд:

- школа с. Алексеевка;

- школа № 2 поселка городского типа Безенчук;

- школа с. Кошки;

- школа № 80 городского округа Тольятти;

- школа "Яктылык" городского округа Самара.

Очный этап включал в себя коллективные и индивидуальные задания: "Давайте познакомимся", "Устами ученика", "Педагогический квиз", "Я — педагог!", "Разговоры о важном" и "Педагогический старт".

Заведующий отделом по работе с профессиональными образовательными учреждениями, реализации молодежной политики Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Ирина Александровна Ивкина отметила пользу конкурса не только для учеников, но и для педагогов. Она выразила интерес к проекту урока "Разговор о важном", представленному школьниками из Безенчука, и предложила доработать его ко Дню космонавтики для рекомендации молодым педагогам.

Победителем регионального конкурса "Я — будущий педагог" стала команда из Тольятти. Призеры получили пригласительные билеты на гала-концерт фестиваля "Студенческая весна в СГСПУ" и сертификаты на посещение мероприятия в СГСПУ "Один день в педагогическом".