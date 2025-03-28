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Зарплатный проект с Россельхозбанком: в чем плюсы?

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Развитие зарплатных проектов — одна из приоритетных задач Россельхозбанка (РСХБ). На сегодняшний день в Самарском региональном филиале обслуживаются порядка 1000 организаций. Среди них в основном предприятия агропромышленного комплекса. Но зарплатные карты РСХБ имеют ряд преимуществ не только для аграриев, но и для всех жителей Самарской области.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Зарплатный проект РСХБ — это снятие наличных денежных средств без комиссии во всех регионах России, кешбэк на счет в виде баллов в программе лояльности "Урожай", которые можно обменять на товары бонусной витрины. Для организаций предусмотрен индивидуальный дизайн зарплатных карт и персональное обслуживание руководителей в рамках премиальных пакетов услуг: специальная линейка вкладов, персональный подход и широкий выбор вариантов размещения капитала.

Россельхозбанк — надежный банк с государственной поддержкой и гарантией безопасности средств клиентов. В РСХБ используются самые современные средства защиты.

"Россельхозбанк предлагает свои продукты и услуги не только для организаций и работников агропромышленного комплекса, но и для всех желающих. Получая зарплату на карту Россельхозбанка, сотрудники могут эффективно управлять финансами, получать дополнительный доход, а также ряд привилегий в нашем банке", — рассказал директор Самарского филиала РСХБ Раиль Багдалов.

Узнать более подробную информацию по зарплатным проектам можно в любом офисе Самарского филиала РСХБ.

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