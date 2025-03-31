Эксперты ВСК и Familia: 25% россиян лечат стресс покупками

Каждый четвертый россиянин отправляется за покупками, чтобы поднять себе настроение — такие данные получили аналитики сети офф-прайс магазинов Familia. Исследование показало, что шопинг приносит положительные эмоции у 62% россиян, а 45% покупателей отмечают прилив сил и снижение уровня стресса после удачных покупок. Консультативный психолог Страхового Дома ВСК Марина Щеглова поясняет, что весенняя депрессия — это форма сезонного аффективного расстройства, но даже у здоровых людей в этот период могут наблюдаться упадок сил и перепады настроения. И отчасти лекарством может послужить шоппинг. Правда, "побочным эффектом" часто становятся импульсивные покупки.

По данным Минздрава, около 10% россиян (15 миллионов человек) страдают сезонной депрессией, а весной число пациентов с депрессивными расстройствами увеличивается на 25–30%. Психолог Марина Щеглова утверждает, что такие изменения связаны с увеличением светового дня и биоэнергетической перестройкой организма. Именно этот процесс может вызывать усталость и повышенную эмоциональность.

В ходе опроса, проведенного экспертами Familia, выяснилось, что шоппинг — один из самых распространённых способов борьбы со стрессом. Так, 78% женщин, чтобы порадовать себя, выбирают одежду и аксессуары, а 64% мужчин предпочитают технику или спортивные товары. 30% респондентов считают, что новые вещи повышают самооценку, а 50% отмечают, что покупки позволяют на время отвлечься от повседневных забот.

По мнению психолога ВСК, женщины чаще подвержены перепадам настроения и нередко используют шоппинг как средство для борьбы со стрессом или плохим настроением. Однако в таких ситуациях не каждая покупка оказывается удачной. Шоппинг действительно приносит кратковременные положительные эмоции, но в долгосрочной перспективе он не решает внутренних проблем и может привести к импульсивным покупкам. По данным Familia, минимум 27% россиян признаются, что часть вещей, приобретенных во время весеннего обновления гардероба, остаются невостребованными, минимум 4% из них возвращают часть покупок в магазин.

Также в Familia выяснили, что после серого зимнего гардероба 62% покупателей весной выбирают более яркие цвета и легкие ткани. 42% женщин покупают в этот период цветные аксессуары, а 35% мужчин обновляют кроссовки и спортивную одежду. Интересно, что 55% покупателей отдают предпочтение комфортным, а не трендовым вещам.

Психолог Марина Щеглова добавляет, что определенные цвета в одежде действительно могут влиять на эмоциональное состояние. Красный — придает энергии, ассоциируется с силой и уверенностью. Синий — помогает расположить к себе людей, вызывает ощущение спокойствия и благородства. Зеленый — дарит чувство умиротворения и гармонии. Желтый — связан с радостью, надеждой, напоминает солнечный свет.

В целом, на фоне весенней хандры россияне больше тратят на одежду: 80% покупателей признаются, что весной выходят за рамки бюджета, а 65% совершают спонтанные приобретения, если видят скидки. Каждый третий (33%) совершает импульсивные покупки после тяжелого рабочего дня.

Чтобы избежать необдуманных трат, психологи советуют заранее планировать шоппинг и четко определять бюджет. Перед приобретением стоит задать себе вопрос: действительно ли эта вещь необходима или это просто попытка поднять настроение? Если цель — снять стресс, возможно, стоит выбрать более эффективные стратегии расслабления, такие как когнитивно-поведенческие техники или mindfulness-практики (техники осознанности). Кроме того, помогает метод ограничений — например, использование только наличных и отказ от банковских карт во время шопинга.