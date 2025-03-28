ВСК получила сертификат соответствия международным стандартам качества

Страховой Дом ВСК прошел ресертификацию системы менеджмента качества (СМК) оказываемых услуг требованиям международного стандарта ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Данный документ является гарантией надежности и качества продуктов и услуг компании.
Орган по сертификации ООО "ИСО КОНСАЛТИНГ" оформил сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к страхованию и перестрахованию. Сертификат будет действовать до 19 марта 2028 года.
В соответствии с требованиями ГОСТ в течение всего срока действия сертификата проводится ежегодный инспекционный контроль сертифицированной СМК.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 — международный стандарт, устанавливающий требования к системам менеджмента качества. Он был разработан международной организацией по стандартизации (ISO) и включает в себя основные принципы и подходы к управлению качеством в организации.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая