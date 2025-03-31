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ОТП Банк занял 29-е место в рейтинге Forbes "100 надежных банков России"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк занял 29-ю строчку в рейтинге "100 надежных банков России", опубликованном журналом Forbes в 2025 году. Рейтинг составлен на основе оценок ведущих российских рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России: АКРА, "Эксперт РА", НКР и НРА.

Согласно данным агентств, кредитоспособность ОТП Банка в национальной валюте оценивается на высоком уровне: АКРА — AA-, Эксперт РА — A.

Финансовые организации в рейтинге распределены по пяти группам надежности, где ОТП Банк вошел в категорию "очень надежных" (четыре звезды), в которую входят банки с рейтингами AA+, AA, AA-. Внутри группы ранжирование происходило по уровню рейтинга и размеру активов.

Рейтинг Forbes ежегодно оценивает устойчивость и платежеспособность банков в рублевой зоне. Для клиентов и партнёров он служит ориентиром, основанным на открытых и независимых источниках.

"Для ОТП Банка высокое место в рейтинге Forbes — это отражение взвешенного подхода к управлению рисками и подтверждение стабильной позиции на рынке", — подчеркнули в пресс-службе банка.

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