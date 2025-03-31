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ОТП Банк дважды стал лауреатом премии Finnext 2025

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк стал двукратным лауреатом премии Finnext 2025, подведение итогов которой состоялось 27 марта в Москве. В рамках этого престижного события, учрежденного ИД "Регламент" и порталом FutureBanking, банк был признан победителем в двух ключевых номинациях: "Лучший кейс в технологиях работы с данными банка" и "Лучший кейс инноваций в маркетинге банковских продуктов".

Как сообщила пресс-служба ОТП Банка, награда была присуждена за лучший кейс инноваций в маркетинге банковских продуктов. Проект по AI персонализации для холодного трафика на сайте банка позволил значительно улучшить взаимодействие с клиентами.

Используя платформу Sales Ninja, ОТП Банк перешел от ручных A/B тестов к автоматическим предиктивным персонализациям на основе искусственного интеллекта, что позволяет в режиме реального времени подстраивать сайт под каждого пользователя. Даже если он зашел на сайт в первый раз.

"Мы смогли не только "пробить потолок" классических подходов к работе над сайтом, но и улучшить ценность для наших клиентов. Персонализация — это не только про метрики, но и про то, что мы говорим с клиентом на понятном для него языке", — подчеркнул Вадим Валиуллин, product owner сайта ОТП Банка.

Лучший кейс в технологиях работы с данными банка — проект "Data Governance: управление данными как активом в ОТП Банке" — направлен на совершенствование культуры работы с данными. Николай Шевцов, директор по управлению данными ОТП Банка, отметил, что "данные в банке теперь воспринимаются как стратегический актив, а управление ими стало частью корпоративной культуры".

За последний год команда внедрила систему Data Governance и интегрированную с ней платформу автоматизированного контроля качества данных с элементами AI, обучила более 400 сотрудников работе с ней и интегрировала стандарты безопасности данных на всех уровнях организации. Результатом стало снижение ошибок при формировании отчетности, повышение доверия к качеству данных и улучшение процесса принятия бизнес-решений.

Он пояснил, что проект по внедрению культуры Data Governance играет ключевую роль в повышении эффективности, прозрачности и конкурентоспособности банка. "Глубокий анализ качественных клиентских данных позволяет персонализировать продукты и услуги, снижается вероятность ошибок в расчетах. А это значит, что коммуникации и предложения для клиентов становятся максимально индивидуальными", — подчеркнул Николай Шевцов.

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