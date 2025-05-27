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Акция для новых клиентов МБ и ИП: 3 месяца бесплатного обслуживания

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, ОТП Банк запускает специальную акцию для малого бизнеса. С 26 мая по 6 июня 2025 года новые клиенты смогут открыть расчетный счет и получить три месяца бесплатного обслуживания по пакету услуг "Уверенный рост".

Такую поддержку в банке приурочили к профессиональному празднику предпринимателей — людей, которые не боятся начинать свое дело, принимать решения и брать на себя ответственность. Первый этап развития бизнеса всегда непрост, и банковские сервисы не должны мешать, а, наоборот, помогать.

Пакет "Уверенный рост" включает все необходимое для стабильной работы: до 30 бесплатных переводов компаниям и ИП, переводы физлицам — без комиссии до 300 000 ₽ внутри банка и до 100 000 ₽ в другие банки, а также выгодные условия на валютные операции. Обычно он стоит 1 268 ₽ в месяц при годовой оплате, но для новых клиентов первые три месяца будут бесплатными.

Открыть счет и подключить пакет можно онлайн на сайте ОТП Банка.

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