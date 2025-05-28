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НОВИКОМ стал партнером Фонда микрофинансирования МСП РСО-Алания

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) стал партнером подведомственного Минэкономразвития Республики Северная Осетия — Алания Фонда микрофинансирования МСП РСО-Алания. Соглашение о сотрудничестве подписано на Кавказском инвестиционном форуме.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В рамках договоренностей предполагается совместно развивать малый и средний бизнес в республике и обеспечивать доступ предприятий к кредитным продуктам и финансовым ресурсам банка.

"Совместная работа банка и фонда позволит создать дополнительные возможности для предпринимателей республики Северная Осетия — Алания, обеспечить им доступ к финансированию и стимулировать развитие новых перспективных проектов. НОВИКОМ готов поддерживать инициативы клиентов, способствуя росту экономики и укреплению Северной Осетии в роли лидера российского рынка малого и среднего предпринимательства", — отметила Юлия Коваленко, управляющий филиалом НОВИКОМа в Ростове-на-Дону, представляющий интересы банка в Ставропольском крае.

Доля малого и среднего бизнеса в Северной Осетии активно растет. Так, по данным Министерства экономического развития республики, число МСП в 2024 году выросло на 14,4% по сравнению с 2023 годом. Положительная динамика обусловлена поддержкой, которую бизнес региона получает в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Кавказский инвестиционный форум проходит 25–27 мая в Минеральных Водах. Форум стал площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах.

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