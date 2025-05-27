ПСБ в Самаре выдал первый кредит по льготной программе кредитования бизнеса

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ПСБ выдал первый кредит в рамках государственной комбинированной программы поддержки малого и среднего бизнеса по субсидируемой Минэкономразвития и Центральным банком России ставке. Финансирование в размере 50 млн рублей на инвестиционные цели по льготной ставке 17,5% годовых сроком на семь лет было предоставлено компании, которая производит композиционные материалы на основе алюминиевой фольги для различных отраслей промышленности.