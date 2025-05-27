ПСБ в Самаре выдал первый кредит по льготной программе кредитования бизнеса

ПСБ выдал первый кредит в рамках государственной комбинированной программы поддержки малого и среднего бизнеса по субсидируемой Минэкономразвития и Центральным банком России ставке. Финансирование в размере 50 млн рублей на инвестиционные цели по льготной ставке 17,5% годовых сроком на семь лет было предоставлено компании, которая производит композиционные материалы на основе алюминиевой фольги для различных отраслей промышленности.
При поддержке ПСБ компания приобретет новое оборудование в рамках утвержденного инвестиционного проекта, которое позволит увеличить объемы производимой продукции, повысить качество и снизить себестоимость.
"Малый и средний бизнес в России — один из драйверов роста экономики. Сегодня для всех предпринимателей остро стоит вопрос дополнительного финансирования, и благодаря поддержке государства и банков, обеспечивающей льготное инвестиционное кредитование, предприниматели могут реализовывать новые проекты, использовать любые возможности для роста и развития", — сказал Виталий Белоцкий, региональный директор банка ПСБ в Самаре.
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