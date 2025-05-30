Со 2 июня меняется расписание на речных маршрутах из Самары

Со 2 июня меняется расписание движения судов на линиях "Самара - Рождествено", "Самара - Винновка", "Самара - Ширяево", "Самара - Зольное".

В Зольное теплоходы будут отправляться в 8:30 и 18:30. Обратно - в 5:00 и 14:00. Рейсы ежедневные.

В Ширяево ежедневно будет отправляться два рейса из Самары: в 8:00 и 15:15. Обратно теплоходы пойдут в 11:00 и 18:00.

Из Самары в Рождествено рейсы будут ходить каждый час с 6:00 до 21:00. Обратно аналогичное расписание.