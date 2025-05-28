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ОТП Банк — победитель Data Award 2025 в номинации "За качество данных"

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк стал лауреатом премии Data Award 2025, получив награду в номинации "За качество данных". Жюри высоко оценило успешную реализацию процессов Data Governance, которые стали важной частью корпоративной культуры ОТП Банка.

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве, собрав руководителей цифровых направлений крупнейших российских и международных компаний.

Для ОТП Банка победа в престижной номинации подтверждает эффективность выбранной стратегии управления данными. Внедрение принципов Data Governance позволило кредитной организации достичь значимых результатов, существенно повысить качество и надежность данных, оптимизировать процессы аналитики и принятия решений.

Data Award — первая и единственная в России премия, отмечающая достижения компаний и руководителей в сфере работы с данными. Организаторы подчеркивают, что ведущие ИТ-компании активно поддерживают эту инициативу, способствуя продвижению передовых практик. В 2025 году премия расширила географию, включив участников из стран СНГ, а также ввела три специальные номинации. По словам представителей организатора — издательства "Открытые системы", миссия премии заключается в поддержке и объединении лидеров цифровой экономики.

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