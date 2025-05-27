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ВТБ объяснил, почему самым популярным платежным средством остается карта

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным ВТБ, дебетовые карты остаются основным способом безналичной оплаты среди россиян. Альтернативные платежные инструменты, несмотря на меньшую долю в общем объеме транзакций, растут и по количеству операций, и по сумме трат. Россияне продолжают выбирать карты для оплат из-за их универсальности, надежности и бонусов в программе лояльности.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Дебетовые и кредитные карты

Оплаты дебетовыми и кредитными картами лидируют среди всех способов оплат. В первом квартале 2025 года клиенты ВТБ совершили покупок на сумму более 1 трлн рублей с использованием дебетовых карт. Это почти на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество транзакций также увеличилось вполовину и достигло 1,2 млрд. Аналитики ВТБ прогнозируют дальнейший рост трат по дебетовым картам. Ожидается, что по итогам четвертого квартала сумма увеличится на 36%.

Использование кредитных карт также показало значительный рост: в первом квартале 2025 года клиенты потратили более 138 млрд рублей, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество транзакций достигло 100 млн, увеличившись почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

По прогнозам банка, к концу 2025 года доля оплат дебетовыми картами вырастет на 1,5%, а доля кредитных карт сократится на те же 1,5%.

Платежные стикеры

В первом квартале клиенты ВТБ совершили 90 млн оплат с помощью платежных стикеров, потратив более 65 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом количество транзакций выросло почти в шесть раз.

Такой стремительный рост популярности платежных стикеров объясняется их удобством: нет необходимости носить с собой пластиковую карту. Стикер крепится к телефону, который всегда под рукой, а оплата проходит мгновенно — достаточно просто приложить телефон к терминалу.

ВТБ Pay

ВТБ Pay — относительно "молодой" способ оплаты, который стал доступен клиентам банка в декабре прошлого года. Несмотря на свою новизну, за первый квартал 2025 года клиенты с помощью ВТБ Pay совершили более 40 млн транзакций и потратили на покупки свыше 30 млрд рублей. Аналитики банка отмечают, что пользователи ВТБ Pay в среднем совершают на 15% больше платежей ежемесячно, чем клиенты, не подключившие сервис.

Цифровые карты

Доля цифровых карт не меняется и остается на уровне 2,1% от общего транзакционного оборота. За первый квартал клиенты совершили более 21 млн оплат с помощью таких карт на общую сумму свыше 25 млрд рублей. При этом по сравнению с прошлым годом количество и сумма трат увеличились на 54%.

"Несмотря на развитие цифровых способов оплаты, карты продолжают оставаться ключевым платежным инструментом. Когда сел заряд на телефоне или пропал интернет, а заплатить за покупку нужно моментально, именно пластиковая карта становится "джокером". Вместе с тем мы наблюдаем значительный рост интереса к альтернативным платежным решениям — современный потребитель ценит свободу выбора и гибкость в способах оплаты", — рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Гид потребителя

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