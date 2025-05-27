НОВИКОМ расширяет поддержу малого и среднего бизнеса Ставрополья

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) заключил соглашение с Гарантийным фондом Ставропольского края. Подписание состоялось на полях Кавказского инвестиционного форума, который проходит в Минеральных водах с 25 по 27 мая. Тема мероприятия в этом году: "Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее".

В рамках деловой программы форума НОВИКОМ заключил с Гарантийным фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Ставропольского края соглашение об участии в депозитных отборах и размещении временно свободных средств на депозите. Данный шаг укрепил сотрудничество между банком и фондом, начавшееся еще в 2018 году с соглашения о развитии системы гарантий (поручительств) по обязательствам субъектов МСП.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в текущих условиях — одна из приоритетных задач государства. Программы господдержки МСП реализуются, в частности, через гарантийные фонды. Они предоставляют компаниям недостающее обеспечение для получения финансирования.

НОВИКОМ активно работает с региональными фондами по всей стране, предоставляя предприятиям сегмента МСБ доступ к партнерским программам финансирования. На данный момент у банка заключены соглашения с 34 гарантийными фондами различных регионов России.

Помимо этого, в рамках Кавказского инвестиционного форума делегация банка Ростеха встретилась с министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иваном Ковалевым и обсудила перспективы сотрудничества.

"Ставропольский край — один из крупных промышленных регионов страны, важную роль в развитии которого играет малый и средний бизнес. Подписание соглашения стало важным шагом в направлении поддержки предприятий МСП. В перспективе это создаст основу для совместных инициатив в сфере финансирования промышленных проектов, направленных на модернизацию и технологическое развитие экономики Ставрополья", — отметила Юлия Коваленко, управляющий филиалом НОВИКОМа в Ростове-на-Дону, представляющий интересы банка в Ставропольском крае.