Сбер признан самым инновационным банком России

Сбер возглавил рейтинг инновационности банков по итогам 2024 года, который составил Sk Финтех Хаб Фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ). Это результат комплексной работы банка по развитию технологического предпринимательства, усилению цифровых решений для бизнеса и созданию экосистемы, в которой взаимодействуют стартапы, корпорации и инвесторы. Сбер удерживает лидерство в рейтинге, проводимом каждое полугодие, с начала 2023 года.

На позицию Сбера в рейтинге повлияла работа банка по предоставлению стартапам эффективных инструментов для развития и роста: так, выпускники международного акселератора Sber500 заключили порядка 9500 контрактов и привлекли 3,7 млрд рублей инвестиций. А в 2024 году в рамках акселератора впервые был запущен трек с GigaChat — для команд, готовых внедрять генеративный искусственный интеллект в свои решения или строить продукты на его основе. Высокую оценку получило направление по созданию будущего поколения инноваторов через молодежные акселераторы, в которых уже приняло участие свыше 200 тысяч школьников, студентов и молодых ученых. Отмечен как эффективный инструмент онлайн-хаб SberUnity, объединяющий игроков венчурного рынка: более 6 тысяч стартапов, свыше тысячи инвесторов и сотни корпораций. Он помогает стартапам находить заказчиков и инвестиции, корпорациям — решать технологические запросы, а инвесторам — искать соинвесторов и создавать закрытые инвестиционные клубы.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка отметил:

"Сбер прочно удерживает лидерство в рейтинге инновационности банков в России второй год подряд. Это в первую очередь связано с тем, что мы системно подходим к развитию инноваций: внедряем в свои продукты и операционные процессы решения технологии генеративного искусственного интеллекта, совершенствуем цифровые сервисы, пилотируем технологические решения. При этом важно не только то, что мы делаем внутри компании, но и то, что мы создаем внешнюю экосистему инноваций, в которой участники рынка — стартапы, корпорации и инвесторы — могут находить друг друга, запускать совместные проекты и реализовывать сделки. Этому способствуют венчурный онлайн-хаб SberUnity, акселераторы для уже сформировавшихся стартапов и подростков, которые только думают о запуске своего проекта, образовательные программы для начинающих инвесторов, — тем самым не только развивая текущий венчурный рынок России, но и формируя новое поколение предпринимателей и инвесторов, которое будет определять технологическую повестку страны в ближайшие годы".

Эксперты в рейтинге учитывали не только работу с технологическим и предпринимательским сообществом, но и качество цифровых сервисов для МСБ, а также безопасность и доступность финансовых инструментов.

Исследование проводилось по 20 критериям, сгруппированным в пять блоков: "Инновационная оргструктура", "Инвестиции в инновации", "Сотрудничество со стартапами", "Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях", "Цифровые сервисы".