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Российский венчурный рынок начал восстанавливаться после периода спада

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страны, которые хотят быть лидерами в быстро меняющемся мире, делают ставку на технологическое предпринимательство — об этом в своём интервью рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. Так, к примеру, в марте 2025 года Китай запустил государственный фонд объемом $138 млрд, нацеленный на поддержку стартапов-разработчиков ИИ, квантовых и других deeptech-технологий.

По его словам, сейчас мы живем в эпоху "точки перегиба" (inflection point. — англ.), когда скорость и масштаб технологических изменений открывает принципиально новые возможности. Искусственный интеллект (ИИ) же помогает автоматизировать принятие решений: понять, о чем поступил запрос, что с ним нужно дальше сделать, какая еще информация для этого нужна. С развитием ИИ-агентов, ИИ может не только "думать", но и действовать в реальном мире. "Это открывает невероятные возможности как для создания прорывных бизнесов, так и для обогащения за счет инвестиций в их рост. Предприниматели должны использовать текущее окно возможностей", — отмечает Александр Ведяхин.

Также он добавил, что российский венчурный рынок начал восстанавливаться после периода спада в 2022 и 2023: в 2024 объем венчурных инвестиций год к году вырос на 46%, но количество сделок снизилось на 14% — инвесторы пока делают ставку на более поздние стадии и такая волатильность тоже часть пути.

Эксперт рассказал, что для стартапов искусственный интеллект — не только технологическая база, но и мощный инструмент ускорения развития: он позволяет автоматизировать процессы, быстро тестировать гипотезы и экономить ресурсы. Особенно это критично на ранних стадиях, когда количество людей в команде и финансы ограничены.

"В прошлом году эта технология стала главным направлением на мировом венчурном рынке — на этот сектор пришлась почти треть от всех глобальных инвестиций. Объем финансирования компаний, работающих с ИИ, в прошлом году превысил $110 миллиардов — это на 62% больше, чем годом ранее (да и вообще за всю историю рынка). Такой рост можно объяснить как всплеском интереса к моделям, например, от OpenAI и Anthropic, так и стремительным внедрением ИИ-решений в реальные индустрии — от здравоохранения до транспорта", — пояснил топ-менеджер Сбера.

Гид потребителя

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