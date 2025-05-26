Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что переезд офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 30.13.3349 переносится на 9 июня 2025 года

Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что переезд офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 30.13.3349, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45, переносится на 9 июня 2025 года.
С 9 июня офис будет обслуживать клиентов по новому адресу:
г.Тольятти, ул. Ленинградская, 68 В.
График работы:
с 9:00 до 18:00,
суббота, воскресенье — выходной
График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.
Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт — центра.
Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный).
Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
Реклама. rshb.ru
Erid: 2SDnjdh6JXF
АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.
ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.