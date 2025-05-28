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НОВИКОМ признан флагманом поддержки российского бизнеса

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) стал победителем Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2024". Почетный диплом в номинации "За вклад в обеспечение доступности финансирования для бизнеса" на торжественной церемонии награждения получила Председатель Правления банка Елена Георгиева.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Стратегическая задача НОВИКОМа — обеспечение предприятий необходимым бесперебойным финансированием на доступных условиях. За последние три года банк с учетом новых экономических условий не только не приостанавливал финансирование, но и оперативно запускал собственные льготные программы поддержки промышленности. Аккредитация банка во всех мерах господдержки в сочетании с собственными преференциальными программами позволяет предприятиям-партнерам получать доступ к уникальным структурированным продуктам, снижая стоимость привлекаемых ресурсов и повышая эффективность проекта.

При этом в фокусе внимания НОВИКОМа не только флагманы отечественного производства, но и их кооперационные цепочки — предприятия из сегмента малого и среднего бизнеса. Для них банк разработал широкую линейку собственных финансовых продуктов, включая экспресс-гарантии, программы с начислением повышенных процентов на остаток средств на специальном банковском счете участника закупки и другие. Они помогают бизнесу более эффективно организовать работу и повысить финансовый результат деятельности.

Помимо обеспечения доступного финансирования НОВИКОМ способствует укреплению кадрового потенциала российской промышленности. Так, банк совместно с Госкорпорацией Ростех реализует уникальную для рынка мотивационную программу "Развитие". Проект позволяет инженерам, наставникам, молодым специалистам, участникам СВО и другим приоритетным для предприятия категориям работников на максимально привлекательных условиях воспользоваться банковскими продуктами, включая ипотеку.

"Уже более 30 лет банк НОВИКОМ системно поддерживает предприятия высокотехнологичных отраслей. Мы обладаем глубокой экспертизой и пониманием специфики их работы. Признание со стороны РСПП — важный результат оценки нашей деятельности по обеспечению промышленности доступным финансированием. НОВИКОМ при поддержке Госкорпорации Ростех и холдинга "РТ-Финанс" и далее будет следовать своей главной миссии — финансовой поддержке промышленности, содействуя росту экономики и технологическому лидерству нашей страны", — заявила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Всероссийский конкурс "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость" проводится среди компаний-членов РСПП ежегодно начиная с 2008 года. Награды присуждаются за соответствие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России. Церемония награждения лауреатов 2024 года прошло в Москве 26 мая.

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