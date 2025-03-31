Автотека признана автодилерами сервисом с самой полной базой данных об авто с пробегом

По результатам исследования агентства "АВТОСТАТ", проведенного в I квартале 2025 года, Автотека (проект Авито Авто) стала лидером среди онлайн-сервисов проверки истории автомобилей по полноте предоставляемой информации. В исследовании приняли участие сотрудники дилерских центров и площадок, работающих с автомобилями с пробегом на территории всей России.
По данным опроса, 83,8% специалистов в индустрии считают, что Автотека является сервисом с наиболее полной онлайн-базой данных для проверки истории автомобиля. На втором месте находится сайт ГИБДД с показателем 24,8%.
В ходе исследования выяснилось, что 88,6% респондентов используют различные инструменты для проверки истории автомобилей в своих бизнес-процессах. Большинство из них (96,2%) для решения этой задачи применяют онлайн-базы, такие как Автотека.
Аудитория продемонстрировала высокий уровень осведомленности об Автотеке: 91,4% респондентов знают о сервисе, а 87,6% активно используют его в своей работе. На втором месте по обоим показателям находится сайт ГИБДД: 85,7% аудитории знают о нем, а 83,8% — пользуются. На третьем месте — сайт ФССП (76,2% и 73,3% соответственно).
"Результаты исследования Автостат подтверждают, что Автотека является самым узнаваемым сервисом, которым активно пользуются профессионалы автобизнеса: ежедневно специалисты заказывают больше десятка тысяч отчётов. Такими результатами мы обязаны тому, что постоянно работаем над улучшением нашего сервиса. Наша цель — сделать процесс проверки автомобиля максимально простым, информативным и удобным для пользователей. В рамках этого направления Автотека недавно представила обновленный формат отчетов. Теперь ИИ-алгоритмы на основе данных об истории автомобиля автоматически дают пользователям рекомендации по дальнейшим действиям и помогают принять взвешенное решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр авто, привлечь для консультации эксперта (профессионального подборщика или юриста) или лучше рассмотреть другие предложения. Это существенно упрощает процесс принятия решения при покупке автомобиля с пробегом", — прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства "АВТОСТАТ", прокомментировала итоги исследования:
"Сотрудники дилерских центов, а также площадок автомобилей с пробегом достаточно давно используют в своей работе такой инструмент, как проверка истории подержанного автомобиля. Для подавляющего большинства автодилеров (97%) эта процедура стала неотъемлемой частью бизнес-процессов компании. На данный момент существует множество сервисов, которые помогают проверить историю эксплуатации того или иного автомобиля. Автотека по итогам опроса является самым популярным, востребованным инструментом по мнению сотрудников дилерских центров".
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.