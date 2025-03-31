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Финансы Экономика и бизнес

Объемы выдачи ипотеки в Самарской области упали в 14 раз

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области годовой прирост ипотечного портфеля снизился до 2,2% в начале февраля. Годом ранее этот показатель составлял почти 30%. Такие данные содержатся в мартовском выпуске доклада Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

"Рынок ипотеки возвращается к умеренным темпам роста после сильного перегрева, связанного с безадресной льготной программой", — охарактеризован этот процесс в докладе.

По данным Центробанка, розничное кредитование также замедлялось с середины 2024 года. Под влиянием высоких процентных ставок годовой прирост портфеля потребительских кредитов в Самарской области на начало февраля этого года уменьшился до 4,2%. На 1 февраля 2024 г. прирост составлял 16,7%.

В корпоративном кредитовании ситуация была неоднородной. В регионе к началу 2025 года годовой рост корпоративного кредитования вновь ускорился. В основном это связано с увеличением обязательств крупного бизнеса. При этом портфель малого и среднего бизнеса сокращался.

Жители региона на 1 февраля 2025 г. хранили на рублевых депозитах (без учета средств на счетах эскроу) 951,5 млрд руб. — это на 23,6% больше, чем годом ранее. "Вклады востребованы у граждан не только из-за высоких ставок, но и по причине роста доходов", - отмечается в докладе.

"Денежно-кредитные условия продолжают оставаться жесткими. Они стимулируют граждан сберегать, а крупные несрочные покупки, на которые могут потребоваться заемные деньги, отложить на будущее, — говорит заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев. — В этих условиях совокупный спрос в экономике будет замедляться и растягиваться во времени, что дает возможность предприятиям расширить производственные возможности. Инфляция, в свою очередь, начнет снижаться и вернется к цели Банка России вблизи 4% в 2026 году. Только при стабильно низкой инфляции возможен устойчивый рост экономики и повышение благосостояния людей". 

Гид потребителя

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