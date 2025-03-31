Владимир Гутенев: развитие передовых инженерных школ — важный шаг к формированию кадрового потенциала

Член Совета по грантам, первый зампред Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты заседания Совета по рассмотрению вопросов и координации деятельности передовых инженерных школ, на котором в марте были рассмотрены годовые отчёты вузов-участников федерального проекта "Передовые инженерные школы" (ПИШ).

По итогам оценки школы были распределены по группам финансирования:

Лидеры первой группы в 2025 году получат по 311,8 млн рублей.

Вторая группа — по 210,1 млн рублей.

Третья — по 88,1 млн рублей.

"Проект передовых инженерных школ уже доказал свою эффективность. Сегодня он активно поддерживается промышленностью: число индустриальных партнёров увеличилось в 3,5 раза — с 80 до 280. Компании не только инвестируют в обучение, но и вовлекаются в подготовку кадров — создают лаборатории, организуют стажировки, привлекают специалистов вузов для решения реальных технологических задач", — отметил Владимир Гутенев.

В настоящее время в 23 регионах России действует 50 передовых инженерных школ. По поручению Президента РФ их количество будет увеличено до 100 к 2030 году. В 2024 году школы привлекли 1,2 рубля внебюджетных средств на каждый рубль государственного финансирования.

В 2025 году 20 ПИШ (10 из которых входят в контур Союза машиностроителей России) получат финансирование свыше 4 млрд рублей.

"Благодаря сотрудничеству с бизнесом через передовые инженерные школы студенты получают не только теоретическую подготовку, но и практические навыки работы с современным оборудованием и участвуют в создании инновационных решений", — подчеркнул Гутенев.

Развитие передовых инженерных школ — важный шаг к формированию кадрового потенциала для реализации стратегических проектов страны и достижения технологического лидерства.

В решении задачи по популяризации инженерного образования активно участвуют и региональные филиалы Союза Машиностроителей России. Так, Воронежское региональное отделение совместно с банком НОВИКОМ, Председатель Правления которого курирует отделение, ежегодно поддерживает Многопрофильную инженерную олимпиаду для школьников "Звезда" и акцию "Неделя без турникетов". Более тысячи учащихся воронежских школ, техникумов и вузов посетили промышленные предприятия Воронежа в ходе весеннего и осеннего этапов акции в этом году.