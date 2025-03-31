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Экономика и бизнес

Владимир Гутенев: развитие передовых инженерных школ — важный шаг к формированию кадрового потенциала

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Член Совета по грантам, первый зампред Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты заседания Совета по рассмотрению вопросов и координации деятельности передовых инженерных школ, на котором в марте были рассмотрены годовые отчёты вузов-участников федерального проекта "Передовые инженерные школы" (ПИШ).

Фото: предоставлено Новикомбанком

По итогам оценки школы были распределены по группам финансирования:

Лидеры первой группы в 2025 году получат по 311,8 млн рублей.

Вторая группа — по 210,1 млн рублей.

Третья — по 88,1 млн рублей.

"Проект передовых инженерных школ уже доказал свою эффективность. Сегодня он активно поддерживается промышленностью: число индустриальных партнёров увеличилось в 3,5 раза — с 80 до 280. Компании не только инвестируют в обучение, но и вовлекаются в подготовку кадров — создают лаборатории, организуют стажировки, привлекают специалистов вузов для решения реальных технологических задач", — отметил Владимир Гутенев.

В настоящее время в 23 регионах России действует 50 передовых инженерных школ. По поручению Президента РФ их количество будет увеличено до 100 к 2030 году. В 2024 году школы привлекли 1,2 рубля внебюджетных средств на каждый рубль государственного финансирования.

В 2025 году 20 ПИШ (10 из которых входят в контур Союза машиностроителей России) получат финансирование свыше 4 млрд рублей.

"Благодаря сотрудничеству с бизнесом через передовые инженерные школы студенты получают не только теоретическую подготовку, но и практические навыки работы с современным оборудованием и участвуют в создании инновационных решений", — подчеркнул Гутенев.

Развитие передовых инженерных школ — важный шаг к формированию кадрового потенциала для реализации стратегических проектов страны и достижения технологического лидерства.

В решении задачи по популяризации инженерного образования активно участвуют и региональные филиалы Союза Машиностроителей России. Так, Воронежское региональное отделение совместно с банком НОВИКОМ, Председатель Правления которого курирует отделение, ежегодно поддерживает Многопрофильную инженерную олимпиаду для школьников "Звезда" и акцию "Неделя без турникетов". Более тысячи учащихся воронежских школ, техникумов и вузов посетили промышленные предприятия Воронежа в ходе весеннего и осеннего этапов акции в этом году.

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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