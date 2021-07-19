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Транспорт и связь Экономика и бизнес

За I полугодие-2021 внутренние перевозки в "Курумоче" выросли на 88%

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На фоне 2020 г. существенным оказался рост внутренних авиаперевозок из Самары — они выросли на 88% за первые 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Курумоч".

В самарском аэропорту констатировали: тенденции 2020 года, связанные с ограничениями авиасообщения, сохранились и в первом полугодии текущего года. Так, на международных авиалиниях поток пассажиров "просел" на 55%. Самыми востребованными оказались туры в Анталию, Шарджу и Дубай.

На внутренних показатель почти не изменился. Рост составил 1% или 1,06 млн человек по сравнению с 2019 годом.

"Межрегиональные перевозки в обход Москвы увеличились на 50%.  На фоне 2020 года рост более значителен — внутренние перевозки выросли на 88%, а межрегиональные — на 107%", — отмечается в сообщении. В топ-5 самых популярных направлений попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Сургут и Екатеринбург. При этом зафиксировано значительное превышение показателей 2019 года. Поток в Сочи вырос на 133%, в Санкт-Петербург — на 43%, в Симферополь на 64%.

В общей сложности с января по июнь 2021 г. самарский аэропорт обслужил 1,2 млн пассажиров. Это на 12% меньше, чем в "допандемийном" 2019 году, и на 85% выше, чем за первые полгода в 2020-м.

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