Банк "Открытие" наградил победителей и гостей X-WATERS VOLGA 2021

На старт вышли более 1 500 участников, которые преодолели, в общей сложности, 4 698 км.
25 июля в Нижнем Новгороде прошел Пятый международный заплыв на открытой воде X-WATERS VOLGA 2021, организованный при поддержке банка "Открытие". Пловцы из многих городов России и других стран соревновались на дистанциях в 1, 3 и 5 км в акваториях рек Волга и Ока. В частности, абсолютным победителем на дистанции 5 км среди мужчин с результатом 59 минут 11,1 секунды стал Александр Калужский (Москва), среди женщин — Зоя Возьмилова (Москва) с результатом 1 час 07 минут 56,5 секунды. На дистанции в 3 км победу среди мужчин одержал Афанасий Иванов (Ижевск) с результатом 33 минуты 54,6 секунды, среди женщин — Наталья Гилёва (Москва) с результатом 38 минут 13,5 секунды.
В целом, по итогам заплыва были определены 78 победителей и призеров в разных возрастных группах, все они получили призы и подарки от банка "Открытие". Кроме этого, для гостей мероприятия также была организована интерактивная зона развлечений Open Area. За время работы ее посетили сотни человек, которые фотографировались, "погружались в виртуальную реальность", участвовали в розыгрышах призов. Дети с удовольствием рисовали на баннере-раскраске, участвовали в мастер-классе по созданию медалей, получали в подарок воздушные шары. По итогам розыгрышей призы и сувениры от банка получили более 50 человек.
"Здорово, что пятый, юбилейный заплыв на открытой воде X-WATERS VOLGA прошел именно в год 800-летия Нижнего Новгорода. Заплыв стал настоящим праздником спорта не только для его участников, но и для всех гостей. Радует и то, что все больше и больше людей разного возраста выходят на старт, не боятся открытой воды и пространства, бросают вызов себе и ситуации. Тем самым они доказывают себе и другим, что здоровый образ жизни — оптимальный и осознанный выбор сегодняшнего дня. Это в полной мере соответствует и нашим ценностям, поэтому "Открытие" на постоянной основе поддерживает спортивные события в разных регионах страны", — отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.