Елена Шмелева: Опыт Регулярной футбольной любительской лиги нужно распространить на всю Россию

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева считает, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги должен быть распространен на всю страну. Заявление было сделано в ходе посещения манежа "РФЛ-Арена".

Шмелеву познакомили с тем, как работает РФЛ на базе государственно-частного партнерства в спорте. В Самаре действует самый большой чемпионат, состоящий из 100 команд.

"Можно сказать, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги в Самарской области уже включен в народную программу "Единой России". Мы приложим все усилия для его распространения по стране с учетом инфраструктуры в регионах. Опыт самарских коллег примечателен и тем, что здесь занимаются и дети с особенностями развития", - отметила Елена Шмелева.

В ходе визита сопредседатель Центрального штаба ОНФ также познакомилась с тренировочным процессом команды детского футбольного клуба "Крылья мечты", который стал победителем президентского гранта.

Российский футбольный союз признал клуб лучшим проектом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Клуб работает по эффективной авторской методике, разработанной с учетом опыта ведущих европейских школ. Программа тренировок подготавливается индивидуально под каждого ребенка с учетом возрастных и эмоциональных специфических особенностей.