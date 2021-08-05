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Елена Шмелева: Опыт Регулярной футбольной любительской лиги нужно распространить на всю Россию

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева считает, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги должен быть распространен на всю страну. Заявление было сделано в ходе посещения манежа "РФЛ-Арена".

Шмелеву познакомили с тем, как работает РФЛ на базе государственно-частного партнерства в спорте. В Самаре действует самый большой чемпионат, состоящий из 100 команд.

"Можно сказать, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги в Самарской области уже включен в народную программу "Единой России". Мы приложим все усилия для его распространения по стране с учетом инфраструктуры в регионах. Опыт самарских коллег примечателен и тем, что здесь занимаются и дети с особенностями развития", - отметила Елена Шмелева.

В ходе визита сопредседатель Центрального штаба ОНФ также познакомилась с тренировочным процессом команды детского футбольного клуба "Крылья мечты", который стал победителем президентского гранта.

Российский футбольный союз признал клуб лучшим проектом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Клуб работает по эффективной авторской методике, разработанной с учетом опыта ведущих европейских школ. Программа тренировок подготавливается индивидуально под каждого ребенка с учетом возрастных и эмоциональных специфических особенностей.

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