Самарские студенты и школьники разрабатывают конструкцию пожаробезопасного аппарата ИВЛ

Работы ведутся в рамках Всероссийской программы "Сириус. Лето: начни свой проект", сообщили в пресс-службе облправительства.
Самарские школьники совместно со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева разрабатывают более безопасные для пациентов и более защищенные от возгорания аппараты ИВЛ. Работы ведутся в рамках Всероссийской программы "Сириус. Лето: начни свой проект".
"Студенты Самарского университета совместно с учащимися самарских школ участвуют в проекте по совершенствованию конструкции типового аппарата ИВЛ. Они разрабатывают пожаробезопасный вариант аппарата, который будет более защищен от случайного возгорания в процессе работы.
Как показывает практика, к возгоранию может приводить перегрев техники с последующим коротким замыканием. Написанная юными разработчиками программа более тщательно отслеживает и анализирует различные режимы работы аппарата и предотвращает возможный перегрев его компонентов. Данные для программы собираются с помощью специального набора датчиков, которыми ребята предлагают оснастить конструкцию аппарата ИВЛ", - рассказал аспирант кафедры автоматических систем энергетических установок Самарского университета Дмитрий Мезенцев.
Попытаться сделать медицинское оборудование более пожаробезопасным школьники решили после участившихся на фоне пандемии коронавируса сообщений в СМИ о пожарах, возникающих в больницах из-за возгорания аппаратов ИВЛ. В качестве помощников и наставников выступили студенты университета. Для проведения экспериментов и отработки программы школьники и студенты изготовили два действующих макета аппаратов ИВЛ. В макетах разработчики использовали комплектующие, которые применяются при создании настоящей медицинской техники, а система управления построена на простой и доступной аппаратной платформе Arduino.
"В отличие от коммерческих, профессиональных аппаратов ИВЛ, в этой разработке используется значительно более простое "железо", но с оригинальной программной начинкой, которая как свободное программное обеспечение будет потом совершенно доступна для любых других разработчиков подобной медтехники", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
Наряду с решением вопросов пожарной безопасности, юные разработчики также намерены придумать, как сделать работу аппарата ИВЛ более безопасной для организма пациента.
"На макетах мы можем контролировать давление и расход воздуха, а также исследовать процессы, происходящие в начале и окончании подачи воздуха в легкие пациента, чтобы снижать возможную травмоопасность аппаратов ИВЛ. Мы сосредоточились сейчас на этих показателях, чтобы понять, как можно было бы свести к минимуму повреждения легких, которые порой все еще происходят из-за ошибок при использовании существующей техники.
К повреждениям легких могут привести, например, неправильная концентрация кислорода в смеси, повышенное давление подачи или слишком высокая интенсивность подачи воздуха", - рассказал один из участников проекта, учащийся 10 класса Самарского регионального центра для одаренных детей Филипп Бочаров.
Программа "Сириус. Лето: начни свой проект" была представлена руководителем Фонда "Талант и успех" и Образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелевой в рамках концепции "Умного отдыха", заявленной на совещании у президента РФ Владимира Путина в мае 2020 года. Программа направлена на то, чтобы школьники в течение лета смогли найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными, современными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также наставников из числа студентов региональных вузов, которые помогут разобраться в задаче и будут сопровождать школьника в течение всего проекта. В числе партнеров программы - Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Росатом, Банк России, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", компания "Спутникс" и др.