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Экономика и бизнес

Как самарскому предпринимателю выжить за рубежом?

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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26 августа Региональный центр инноваций StartupSamara и Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей на открытую онлайн-встречу с предпринимателем, основателем проекта IronPillow Андреем Евсигнеевым.

Андрей расскажет, как ему пришла идея создать бизнес по производству тросовых виброизоляторов, как он открыл компанию IronPillow и какие трудности ему пришлось преодолеть. Предприниматель ответит на вопросы о кризисах, команде и работе с иностранными партнерами. Последние два года Андрей жил и работал в Финляндии.

"В Финляндию я поехал вместе с семьей. Планировал там развивать свой стартап, выводить его на международный рынок. За 2 года нам удалось полностью адаптироваться к особенностям жизни в другой стране и при этом четко увидеть разницу между буднями коренного населения, туриста и иммигранта. Самое ценное, на мой взгляд, во всей этой истории — это, конечно же, опыт и осознание того, что если ты задался целью, то абсолютно все возможно", — рассказывает Андрей.

Все участники онлайн-встречи смогут задать вопросы о бизнесе и работе "железных" стартапов за рубежом.

В формате "вопрос-ответ" обсудим с Андреем:

  • с чего он начинал свой бизнес (спойлер: это было в гараже и "на коленке");
  • как смог привлечь первые деньги в проект;
  • как перенес крупные финансовые потери из-за ликвидации банка в 2013 году;
  • почему он переехал именно в Финляндию и какой предпринимательский опыт извлек из двух лет работы в другой стране.

Мероприятие бесплатное, регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/ironpillow. Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.

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