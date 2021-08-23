Как самарскому предпринимателю выжить за рубежом?

26 августа Региональный центр инноваций StartupSamara и Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей на открытую онлайн-встречу с предпринимателем, основателем проекта IronPillow Андреем Евсигнеевым.
Андрей расскажет, как ему пришла идея создать бизнес по производству тросовых виброизоляторов, как он открыл компанию IronPillow и какие трудности ему пришлось преодолеть. Предприниматель ответит на вопросы о кризисах, команде и работе с иностранными партнерами. Последние два года Андрей жил и работал в Финляндии.
"В Финляндию я поехал вместе с семьей. Планировал там развивать свой стартап, выводить его на международный рынок. За 2 года нам удалось полностью адаптироваться к особенностям жизни в другой стране и при этом четко увидеть разницу между буднями коренного населения, туриста и иммигранта. Самое ценное, на мой взгляд, во всей этой истории — это, конечно же, опыт и осознание того, что если ты задался целью, то абсолютно все возможно", — рассказывает Андрей.
Все участники онлайн-встречи смогут задать вопросы о бизнесе и работе "железных" стартапов за рубежом.
В формате "вопрос-ответ" обсудим с Андреем:
- с чего он начинал свой бизнес (спойлер: это было в гараже и "на коленке");
- как смог привлечь первые деньги в проект;
- как перенес крупные финансовые потери из-за ликвидации банка в 2013 году;
- почему он переехал именно в Финляндию и какой предпринимательский опыт извлек из двух лет работы в другой стране.
Мероприятие бесплатное, регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/ironpillow. Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Всё написали, кроме того как называется приложение